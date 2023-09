Chi è Rosy Chin, la chef del Grande Fratello

Rosy Chin al Grande Fratello. Chi è? Se nella passata edizione lo chef era Luca Salatino - grazie a lui gli inquilini della Casa più spiata d'Italia hanno potuto mangiare leccornie per diverse settimane -, quest'anno la cucina parla orientale.

Rosy Chin, infatti, prima di essere una concorrente del Grande Fratello, è una chef di fama internazionale. E' infatti la proprietaria del ristorante fusion Yokohama di Milano, oltre ad essere una firma di Giallo Zafferano. E' figlia d'arte, visto che il padre è Chung Kuang, che insieme alla moglie ha reso popolare la cucina cinese a Milano.

La chef è molto nota sui social network, basti pensare che su Instagram ha oltre 350mila follower. I suoi reel ricevono molti like, anche e soprattutto per lo stile con il quale sono realizzati: uno stile decisamente internazionale. Così come è la sua cucina. Di fatto, quindi, la sua è una figura di raccordo fra i “nip" e i vip, visto il riscontro che ha fra il pubblico del web. “Sono troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi” ha spiegato la 37enne.

Cosa potrebbe portare al Grande Fratello una figura come la sua? Sicuramente uno spirito internazionale, ma anche un certo pepe. Il carattere, infatti, non le manca. E le servirà molto poco per riuscire ad ambientarsi nel migliore dei modi.