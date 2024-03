Grande Fratello, chi può vincere? I favoriti e chi non può farcela

Chi vince il Grande Fratello? La domanda tiene banco ormai da mesi e adesso che il reality show è quasi arrivato alla tanto agognata, da spettatori e concorrenti, conclusione si fa sempre più insistente. Chi potrebbe trionfare in questa lunga edizione del programma condotto da Alfonso Signorini?

La data della finale è stata annunciata dallo stesso conduttore durante la puntata di giovedì 14 marzo: l'ultima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 25 marzo. Adesso manca quindi finalmente molto poco.

In finale ci sono già due donne: Beatrice Luzzi e Rosy Chin, la prima ormai finalista da un mese e la seconda soltanto da pochi giorni.

Chi sono i favoriti alla vittoria finale del Grande Fratello? Un nome su tutti è quello obbligato dal fatto di aver superato indenne un numero di nomination quasi da record ed è quello di Beatrice Luzzi. Odiatissima dagli inquilini della casa, amatissima dal pubblico: in questa edizione del Gf l'attrice è sicuramente la concorrente da battere. Dietro di lei ci sono Perla Vatiero, ma solo per il grande sostegno che la coppia che formava con Mirko Brunetti ha i sui social network, Rosy Chin, che tutto sommato un nucleo di fan è riuscita a racimolarlo, e Greta Rossetti, anche se difficilmente potrebbe spuntarla. Massimiliano Varrese sarà probabilmente finalista, ma non ha uno zoccolo duro di sostenitori che sarebbero disposti a votare per lui.

Chi non vincerà: Anita Olivieri non è sostenuta dal pubblico, così come Letizia Petris, Paolo Masella, Federico Massaro. Non hanno alcuna possibilità di vittoria neppure Simona Tagli, Alessio Falsone e Sergio D'Ottavi. E Giuseppe Garibaldi? Anche per lui vale lo stesso discorso di molti altri inquilini: nel corso di questa avventura televisiva ha dimostrato di non avere una fanbase particolarmente affezionata e incline quindi ad organizzare strategie di voto per portarlo al trionfo.