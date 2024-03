Grande Fratello, quando finisce: la data vera della finale e i nominati di giovedì 14 marzo

Manca poco alla finale del Grande Fratello. Sembrava lontanissimo questo annuncio e invece all’improvviso è arrivato nella puntata di giovedì 14 marzo.

A finire al televoto nella puntata di lunedì 11 marzo erano stati Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Simona Tagli. Il concorrente meno votato dal pubblico diventa il primo candidato all'eliminazione e l’unica a non salvarsi è Anita Olivieri. Singolare il fatto che i due inquilini rimasti in ballottaggio sino all’ultimo siano stati proprio Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, i due ormai ex super amici.

Dopo l’annuncio della possibile uscita dalla casa di Anita Olivieri, Alessio Falsone ha reagito d’impulso affermando: “Esco anch’io dalla casa, non ha senso che io rimanga qui”. Poi si è chiarito che almeno fino a lunedì la ragazza è salva e quindi è finita a tarallucci e vino.

Durante la puntata di giovedì 14 marzo il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la data ufficiale della finale. Quando finisce il Grande Fratello? Prima del previsto, per una volta tanto in questa edizione. La finale del Gf si svolgerà lunedì 25 marzo. Quindi soltanto tra undici giorni. Incredibilmente, se ne sta vedendo la fine. La luce in fondo a un tunnel che da settembre sembrava infinito sta arrivando.

A due inquiline è stata riservata una sorpresa: Greta Rossetti, che ha incontrato di nuovo la madre, e Letizia Petris, che ha potuto riabbracciare il migliore amico Mattia.

Poi si è passati a una catena di salvataggio: gli unici a non essere stati scelti sono stati Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone. L’ultima parola è spettata ad Anita Olivieri, che ha deciso di salvare Alessio Falsone. Anita Olivieri e Sergio D’Ottavi sono i primi due candidati all’eliminazione di lunedì 18 marzo insieme ai nominati di questa serata. Anzi, le nominate. Che sono Simona Tagli e Greta Rossetti.