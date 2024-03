Pagelle Grande Fratello: Greta fa la Cenerentola, Anita teatrale. Si va verso la finale

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di giovedì 14 marzo sono una delle ultime occasioni per dare i voti ai concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lo stesso conduttore ha infatti dato in diretta su Canale 5 l’annuncio della data della finale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 25 marzo. Ovvero almeno un paio di settimane prima di quanto era stato previsto da più parti.

Giuseppe Garibaldi che rivanga episodi di 89438428 mesi va: voto Oggesù. "Dormire due mesi nello stesso letto è più che un'amicizia": afferma con un rinnovato rancore nei confronti del rapporto fra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Dimenticando che nella casa del Grande Fratello si è tutti insieme per mesi e i posti letto sono quelli che sono. "Non ho scritto scemo sulla fronte": perfetto, diciamo cose a caso giusto per fare l'arruffapopoli. Signore, prendimi adesso.

Alfonso Signorini: voto Sincerità. "I social forse seguono il programma con maggiore attenzione di quello che facciamo noi, bisogna confessarlo". Finalmente il conduttore del reality show ammette di non prestare attenzione al programma che conduce da mesi. Alla buon'ora.

Greta Rossetti: voto Chi è causa del suo mal..."Qualsiasi cosa io faccia, commentano sui social": certo, se usi i social network in continuazione e se mostri le tue relazioni in televisione davanti a milioni di telespettatori è difficile che nessuno si senta in diritto di commentare. Hai voluto i social? E adesso leggi…

La madre di Greta Rossetti: voto Chi se fa l’affari sua torna sano a casa sua. Aveva ragione Don Buro di ‘Vacanze in America', ma lei non ha capito che la sua opinione è più distruttiva di uno tsunami. E quindi decide anche stavolta di intervenire e rompere le uova nel paniere alla figlia. Ottima strategia.

La pantomima fra Alessio Falsone e Anita Olivieri: voto Vabbè, tanto manca poco. Le lacrime a lei escono a comando, a lui le spacconate sono naturali. "Dovevo lavorare per due, esserci per entrambi": interessante spiegare una relazione di dieci anni in questo modo senza alcun contraddittorio. "Non voglio screditare Edoardo" e infatti è corretto proprio per evitarlo parlare di lui in televisione senza la sua presenza. Ma levati Anita, dai.

Beatrice Luzzi: voto Spartana. “Sono arrivata sino a qui da sola, senza alcuna manipolazione”: e mentre lo dice me la immagino vestita da condottiera mentre arringa le folle. Si arrabbia molto quando Vittorio Menozzi e Greta Rossetti la mettono in mezzo insinuando che tra Beatrice e Vittorio si siano consumati rapporti fisici, ma lo fa con la consueta signorilità. Avercene come lei in questo gioco.

Paolo Masella: voto Sfinge. La fidanzata Letizia Petris le presenta il suo migliore amico di una vita, parla delle emozioni vissute insieme a lui e Paolo Masella che fa? Fissa il vuoto. E’ tutto un grande boh.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: voto Ah no. Ci sono voluti mesi, ma finalmente ci siamo tolti di torno le chiacchiere e i momenti tediosi in cui con motivazioni decisamente fantasiose si tirava in ballo la love story più finta degli ultimi anni. La motivazione è che ormai siamo quasi alla finale e anche gli autori stanno tirando i remi in barca. Grazie Signore, grazie.