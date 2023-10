‘Chi è Daniele Pecci, Cesare Corvara di ‘Cuori 2’

In ‘Cuori 2’ Daniele Pecci è tornato a recitare nei panni di Cesare Corvara, l'ex primario de Le Molinette determinato a riprendere il suo posto a qualsiasi costo, dopo i problemi di salute che ha avuto e la delusione avuta dopo aver scoperto il legame tra Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari). Tornato a Torino con la figlia, Virginia (Bianca Panconi), Corvara ha messo le cose in chiaro con l’ex moglie e il suo ex protetto: i tre devono collaborare per lavoro per il bene dei pazienti, ma non fanno più parte di una squadra unita e in armonia. Nelle prossime puntate vedremo come evolveranno i rapporti…

Carriera

Daniele Pecci, classe 1970, è originario di Roma. Fin sua infanzia ha coltivato una forte passione per il mondo dello spettacolo. Ha conseguito il diploma presso l'istituto magistrale e ha fatto il suo debutto teatrale nel 1990, quando aveva appena 20 anni. Ha una lunga carriera teatrale alle spalle, sia come attore, sia come regista. La sua carriera televisiva è iniziata negli anni 2000 quando ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo nella serie televisiva ‘Il Bello delle Donne’ (2002-2003) su Canale 5. Successivamente, Pecci ha lavorato in Rai nella fortunata serie TV ‘Orgoglio’ (2004-2006). Sempre per la televisione, nel 2005 è stato nel cast internazionale di ‘San Pietro’ e ‘Giovanni Paolo II’, nel 2007 è stato tra i protagonisti di ‘Eravamo solo mille’, tutte trasmesse sul servizio pubblico. Lo abbiamo visto anche nelle fiction targate Mediaset ‘L'ultimo padrino’ e ‘Crimini bianchi’. Nel 2009 ha debuttato al cinema con il film ‘Fortapàsc’ di Marco Risi con Libero De Rienzo. Nel 2010 l’attore ha preso parte a ‘Mine Vaganti’ diretto da Ferzan Ozpetek. Ha partecipato anche a ‘The Tourist’ di Florian Henckel von Donnersmarck, ‘Manuale d’amore 3’ di Giovanni Veronesi, ‘Maternity Blues’ di Fabrizio Cattani, ‘Io sono Babbo Natale’ di Edoardo Falcone. Nel 2021 è tornato in tv con la prima stagione di ‘Cuori’.

Vita privata

Daniele Pecci è un tipo piuttosto riservato. Si sa che è padre e ha due figli. Nel 2008 è nato Francesco, che l’attore ha avuto con la collega Barbara Bonanni. Nel 2016 è arrivata Viola, che ha avuto dall'attrice Anita Caprioli. Secondo quanto riportato dalle notizie di gossip, Michelle Hunziker e l'attore Daniele Pecci hanno avuto una breve relazione nel 2007, per poi riallacciare i rapporti nel 2010 e infine separarsi. Al momento non si conoscono dettagli sulla sua situazione sentimentale.