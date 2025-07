Temptation Island: cosa accadrà nella puntata di giovedì 17 luglio

La seconda puntata di Temptation Island ha raggiunto i 3.697.000 spettatori, pari al 29.64% di share, un risultato ottimo per il programma che – un appuntamento televisivo dopo l'altro – continua ad appassionare il pubblico. Cosa accadrà nella terza puntata prevista per questa sera, giovedì 17 luglio?

Sonia M. e Alessio i grandi protagonisti

Pare che saranno Sonia M. e Alessio i grandi protagonisti dell'appuntamento televisivo. La storia della coppia era stata, sin dalla prima puntata, la più appassionante per il pubblico da casa. Entrambi avvocati, con una grossa differenza di età che vede lei più grande di lui, i due erano arrivati nel villaggio non con le migliori premesse. Lui ha ammesso da subito di avere dubbi sui sentimenti che lo legano alla donna e, forse, di non averla mai amata. Lei, delusa, aveva chiesto un confronto (che non ha ottenuto) ma era rimasta nello show per dare supporto alle altre fidanzate.

Nella seconda puntata era stato lui a chiedere un falò, senza ottenerlo. Sembra che questa sera la (ex?) coppia finalmente si incontrerà di fronte al mediatore Filippo Bisciglia ma, secondo quanto diffuso da Dagospia, i due non lasceranno ancora il resort calabrese in cui sono ospiti.

Le altre coppie sotto i riflettori

Antonio e Valentina saranno al centro di un momento che sarà, probabilmente, tra i più iconici dell'edizione estiva 2025 di Temptation Island. Lui, infatti, dopo aver visto un video di lei in cui si lamenta della relazione e in cui si avvicina ai tentatori, avrà una reazione decisamente importante e minaccerà di lasciare il programma.

Lacrime, invece per Lucia e Maria Concetta. La prima, fidanzata con Rosario da due anni, dopo aver visto un video del suo compagno cercherà conforto tra le braccia di uno dei tentatori. La seconda, legata ad Angelo da circa un anno e mezzo, entrerà in crisi dopo essere stata chiamata nel capanno e aver visto alcune immagini del suo ragazzo.

Il primo falò…a tre!

Per la prima volta a Temptation Island assisteremo a un falò di confronto con tre protagonisti. Sarà, infatti, Marco – fidanzato con Denise da quattro anni – a chiedere di poter vedere la sua fidanzata e anche il tentatore Flavio a cui lei si è evidentemente avvicinata in maniera equivoca.

Quando e dove vedere Temptation Island

La terza puntata del programma che conduce le coppie in un viaggio nei sentimenti andrà in onda questa sera, giovedì 17 luglio, su canale 5 a partire dalle 21:20.