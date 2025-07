Perché Temptation Island è il “Festival di Sanremo” dell’estate

Temptation Island è indubbiamente il programma dell’estate. E non soltanto perché conduce i telespettatori ad evadere, perlomeno per qualche ora, dai pensieri della vita quotidiana. Ma, soprattutto, perché è il vero argomento di questo mese di luglio. Inutile girarci intorno: chiunque nelle ultime settimane girando sui social network, parlando coi colleghi durante un break al lavoro, rispondendo a un messaggio di amici in qualche chat di gruppo, cambiando canale in tv è incappato in immagini o considerazioni sui principali protagonisti di Temptation Island.

Che lo si faccia per caso, perché invitati da amici e parenti, per passatempo o per reale interesse, poco importa: Temptation Island è diventato a tutti gli effetti il Festival di Sanremo dell’estate. Con le dovute differenze, sia chiaro. E solo televisivamente parlando, questo va ribadito. I contenuti sono completamente diversi, lo stile anche. Ma i risultati, sempre parlando in proporzione e relativizzando, parlano in entrambi i casi di grandi successi.

Boom di ascolti per Temptation Island 2025

Il Festival di Sanremo è sacro e non si può accostare a nessun altro prodotto televisivo, ma di certo l’attenzione da parte dei telespettatori che ormai a ogni edizione suscita il reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è altissima.

La terza puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 17 luglio, ha fatto registrare il 29.31% di share pari a 3 milioni 476mila telespettatori di media. Un dato che ha fatto incontrovertibilmente vincere la serata al programma. Affermazione che, dalle parti di Canale 5, non si sentiva da un po’ di tempo prima dell’inizio del “viaggio nei sentimenti”. Grande Fratello, La Talpa, The Couple, Isola dei Famosi: nessuno dei reality in onda nel 2024-2025 è riuscito anche soltanto ad avvicinarsi a risultati del genere. Ecco perché Temptation Island può aggiudicarsi l’etichetta di fenomeno dell’estate. Esattamente come il Festival di Sanremo lo è della stagione invernale.