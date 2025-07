Pagelle Temptation Island: Antonio drama king, Alessio e il suo “materiale posto a fondamento”

Le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2025 di giovedì 17 luglio vedono protagonisti due uomini in particolare: Antonio e Alessio.

Le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2025

Antonio e Valentina: voto Scemeggiata. Lui è teatrale. E tutto perché Valentina ha accettato di fare un’esterna col tentatore Salvatore. Se avesse visto un bacio fra loro, avrebbe potuto costruire un simulacro a Cupido, profanarlo e poi abbatterlo a mani nude, probabilmente. Lui fa scenate, urla, batte i pugni a terra. Ma seriamente? Lei muove un braccio? Lui “Sei contenta? Brava”. Lei lo ringrazia per un regalo? Lui: “Bravissima, vergognati”. Ma di cosa? Ma sei serio? “Stasera chiedo il falò, io me ne vado”: ecco appunto, vai Antonio caro. Vai. Però non fare come l’altro genio Alessio che continua a tornare. Vai proprio. Lui si strugge, si lancia per terra, piange, lancia cose: è il drama king per eccellenza. Ma di preciso preciso non prova neanche un pizzichino ino ino di imbarazzo a fare queste scenate? In confronto, Dan Harrow che singhiozzava dopo aver rubato i cestini all’Isola dei Famosi era una bomba di virilità. Ve ne prego. “Non posso suffri’ come nu cane”. Ma per un’esterna? Ma tipo ridimensionare e relativizzare no? Che enorme imbarazzo. Anche perché fa tanto il fenomeno e poi decide di non chiedere il falò di confronto. Clown.

Le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2025

Alessio e Sonia M.: Voto Il Problema è lei. Il personaggio di Alessio fa acqua da tutte le parti, è una maschera che nessuna di noi vorrebbe incontrare sulla propria strada. Il problema, anzi il Problema con la maiuscola, è proprio questo: Sonia M. ha deciso non solo che incontrarlo è stata una gran cosa, ma che addirittura ha avuto senso dividere parte della vita con lui. Lui è un personaggio indifendibile, lei però pure. Cosa le ha dato stare con uno del genere? “Prima di interagire, vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione”: almeno il linguaggio giuridico e formale Alessio lo aveva imparato. Il penoso teatrino del falò di confronto è un mix fra italiano zoppicante, formalismi senza significato e tentativi di arrampicarsi sui vetri. Per fortuna questi due, Alessio in primis, saranno dimenticati dal pubblico nel giro di un “Vostro onore”. "Se io l’amassi e se ritenevo di amarla”: eh?