Matteo Martari, chi è Alberto Ferraris di ‘Cuori 2’

Un attore italiano del panorama contemporaneo molto apprezzato e richiesto è Matteo Martari, che in ‘Cuori 2’, su Rai 1 dal 1° ottobre, interpreta il dottor Alberto Ferraris, talentuoso cardiochirurgo. Martari è veronese. È nato nel 1983. Nel giro di pochi anni ha dimostrato bravura e versatilità, spaziando tra diversi generi cinematografici, dal dramma alla commedia, fino al poliziesco, così come tra differenti serie televisive.

Principali lavori

Inizialmente Martari ha cominciato a lavorare come modello a Milano, dove si è trasferito poco più che ventenne, per alcuni marchi di moda. Nel frattempo, però, ha studiato recitazione. Nel mondo dello spettacolo Matteo ha esordito nel 2014 nella serie online ‘Under The Series’ diretta da Ivan Silvestrini. Nel 2015 è apparso nel film ‘La felicità è un sistema complesso’ di Gianni Zanasi. Degne di nota sono state le sue interpretazioni in ‘Luisa Spagnoli’, ‘Non uccidere’, ‘A un passo dal cielo’, ‘Sotto copertura’, ‘Principe Libero’, ‘I bastardi di Pizzofalcone’ (nel ruolo del magistrato antimafia Diego Buffardi) e nella produzione internazionale ‘I Medici’. Negli ultimi anni ha avuto un cameo nel film di Ferzan Özpetek ‘La dea fortuna’ nel 2019. In quello stesso anno ha lavorato anche con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in ‘Non mentire’. Nel 2020, accanto a Thomas Trabacchi, è stato il protagonista de ‘L’Alligatore’, serie tratta dai romanzi dello scrittore Massimo Carlotto e nella miniserie ‘Bella da morire’ con Cristiana Capotondi. Nel 2021 è stata la volta di ‘Le ragazze non piangono’ per la regia di Andrea Zuliani. Nel 2022, insieme a Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Ilenia Pastorelli, ha recitato nel film ‘Quattro metà’ di Alessio Maria Federici. Federici ha diretto Martari anche in ‘(Im)perfetti criminali’, sempre nello stesso anno.

Progetti recenti

Negli ultimi tempi Martari ha girato a Bolzano la serie tv ‘Brennero’ diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito. La serie andrà in onda prossimamente. Intanto, dal 1° ottobre, rivedremo Martari nei panni di Alberto Ferraris in ‘Cuori 2’, la fiction che ci riporta alla fine degli anni Sessanta a Torino, nell’ospedale delle Molinette e nelle conquiste del suo reparto di cardiochirurgia, sperimentale e all’avanguardia. A tenere gli spettatori col fiato sospeso sarà di nuovo l’amore contrastato tra Alberto e Delia, interpretata da Pilar Fogliati. All’inizio del 2023 Martari è stato sul set di ‘Alter Ego’, un thriller poliziesco girato per la RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, per la regia di Erik Bernasconi e Robert Ralston. L’attore, infine, è nel cast di ‘Odio il Natale 2’ di Laura Chiossone e con protagonista Pilar Fogliati, prossimamente disponibile su Netflix.