Amici, Nicolò: “La musica è una terapia per gli introversi”

Milano, 17 luglio 2025 – Anno d’oro per Nicolò Filippucci. Il neodiplomato tanto alle scuole superiori quanto all’interno del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi – in tanti lo avrebbero visto benissimo nei panni di vincitore finale, ma la palma per il canto è andata all’amico TrigNo e per la danza a Daniele Doria – sta portando in giro l’ep ‘Un’ora di follia’.

Nicolò, cos’è per te la musica?

"Libertà di espressione, un modo per dire ciò che si prova spesso senza essere giudicati. E’ una sorta di terapia per gli introversi, visto che la musica dà la possibilità di esprimersi e liberare dei sentimenti a volte anche repressi. Di solito tendo ad essere un po’ chiuso, con la musica invece mi sento libero”.

Come nascono le tue canzoni?

"Di solito scrivo la sera. Le idee arrivano molto spesso da delusioni d’amore, ma prendo spunto anche da storie di altre persone”.

Nel disco ‘Un’ora di follia’ hai inserito la cover di ‘Mi sono innamorato di te’, perché questa scelta?

"È un brano a cui sono legato. Quando ero ad ‘Amici’ è stato un modo per lavorare tanto, ho passato tante ore in sala e anche a leggere il testo. Mi piace molto che sia solo piano e voce, è essenziale. Anche il significato è qualcosa di forte su cui mi sentivo di lavorare, per crescere come artista”.

La canzone del disco che ti piace di più?

"Sono molto legato a ‘Occhi Stanchi’, perché parla di una storia importante ed è la canzone che mi è venuto più naturale scrivere fra tutte”.

Cosa provi quando senti il pubblico cantare le tue canzoni?

"È una cosa che sogno da sempre e quando accade sono sempre un po’ incredulo, è molto bello”.

Il disco si intitola ‘Un’ora di follia’. La follia più folle che hai fatto?

"Sono molto razionale, ci penso tante volte se devo fare una follia. Ma ogni tanto mi diverto anch’io (ride, ndr). Sono molto propenso alle follie amorose, questo sì. ‘Un’ora di follia’ è un augurio a una sana follia.

Con quale dei tuoi colleghi ad ‘Amici’ faresti una collaborazione?

“Con tutti. Ognuno di loro ha qualcosa di molto particolare e che io non ho, sono tutti bravi. TrigNO è troppo scontato. Qualcuno che non sia lui? Jacopo Sol mi piace”.

L’aspetto più positivo della tua partecipazione ad ‘Amici’?

"La persona che sono adesso. ‘Amici’ mi ha permesso di capire tante cose e di crescere molto. Ho sentito tanta nuova musica. È stato un percorso che io rifarei. Anche con lo stesso risultato”.

Con lo stesso risultato? Siamo sicuri?

"Sì. Sono rimasto dispiaciuto di non essere arrivato alla finale solo perché tenevo a concludere tutto il percorso”

Cosa auguri al tuo ep?

"Di essere ascoltato e che qualcuno si ritrovi anche nel mio punto di vista. Il semplice fatto di ritrovarsi in una canzone è di per sè importante”.