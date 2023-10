Ascolti tv, ‘Cuori 2’ e Report fanno il botto domenica 8 ottobre

Gli ascolti tv di domenica 8 ottobre vedono di nuovo trionfare una fiction di Raiuno. In questo caso si tratta di 'Cuori 2', la seconda stagione della fiction con Daniele Pecci e una strepitosa Pilar Fogliati. 'Cuori 2' ha vinto la serata con una media del 18% di share e 2 milioni 876mila telespettatori.

Ma il vero botto è stato fatto da Report: la prima puntata del programma di Raitre ha debuttato con l'11,4% e una media di due milioni 61mila spettatori. Decisamente meglio di 'Caduta libera - I migliori', che ha fatto segnare l'11% con solo un milione 521mila spettatori. Report comincia molto bene e a questo punto la sfida sarà quella di cercare di mantenere i risultati anche per il resto della stagione televisiva.

Rai pigliatutto, quindi, nella serata di domenica 8 ottobre. Una tv di Stato che si conferma, nonostante alcuni tonfi come quello de 'Il Mercante in Fiera', ad alti livelli in questo inizio di stagione televisiva. Non riesce invece a imporsi Mediaset, le cui proposte domenicali per il momento non stanno convincendo il pubblico.

Se si esclude quella pomeridiana, dove Amici di Maria De Filippi continua a giganteggiare andando anche oltre il 20% di share.