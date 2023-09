Chi è Pilar Fogliati, Delia Brunello in ‘Cuori 2’

Roma, 26 settembre 2023 – Una delle attrici e delle registe più talentuose della scena italiana contemporanea è Pilar Fogliati, il cui nome completo è Maria Del Pilar Fogliati. Si chiama così in onore alla nonna argentina. In spagnolo pilar significa pilastro. L’artista festeggia il compleanno il 28 dicembre. È nata nel 1992. È stata la città piemontese di Alessandria a darle i natali, ma è cresciuta nel Lazio. Ha cominciato molto presto ad appassionarsi alla recitazione, frequentando il suo primo corso di teatro amatoriale a 16 anni e diplomandosi poi presso l’accademia nazionale d’arte drammatica.

Primi passi

Ospite, mesi fa, a ‘Oggi è un altro giorno’, l’attrice ha raccontato che deve la sua carriera a una particolare punizione che sua madre le ha dato quando era un’adolescente. A scuola, infatti, Pilar non andava troppo bene e, di fronte a una pagella un po’ traballante, la mamma di Pilar le ha impedito di uscire con gli amici ma l’ha iscritta a un corso di teatro. Da lì è partito il percorso artistico della Fogliati che poi, appena ventenne, ha debuttato sul palco. Sul piccolo schermo, invece, Pilar ha esordito nel 2015, quando è stata scelta per recitare nella miniserie ‘Il Bosco’ accanto a Giulia Michelini, Claudio Gioè e Andrea Sartoretti. Al cinema nel 2016 ha recitato in ‘Forever Young’ lavorando accanto a Fabrizio Bentivoglio, Luisa Ranieri, Sabrina Ferilli, Lillo e Stefano Fresi. Nel 2020 ha partecipato al film ‘Gli Indifferenti’.

Serie tv

Negli ultimi anni la Fogliati è diventata molto popolare per alcune fiction in cui ha recitato. Si è fatta notare nei panni di Emma Giorgi in ‘Un passo dal cielo’. Nel 2021, poi, interpretando il ruolo della cardiologa Delia Brunello, ha conquistato il pubblico di ‘Cuori’. La serie sta per tornare con i nuovi episodi della seconda stagione, su Rai 1 dal 1° ottobre per sei appuntamenti settimanali. È stata anche la prima madrina della quarantesima edizione del Torino Film Festival. Un’altra recente serie che l’ha vista protagonista e l’ha fatta amare dagli spettatori è stata ‘Odio il Natale’ su Netflix.

‘Romantiche’

Nel febbraio 2023 Pilar Fogliati ha fatto il suo debutto come regista nel film ‘Romantiche’, una brillante commedia che racconta la storia di quattro giovani ragazze che vivono a Roma, molto diverse tra loro e tutte interpretate dalla Fogliati: Eugenia Praticò, aspirante sceneggiatrice palermitana, Uvetta Budini di Raso, un'aristocratica del centro storico di Roma, Michela Trezza, di Guidonia, in procinto di sposarsi, e Tazia De Tiberis, di Roma Nord, maniaca del controllo.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pilar Fogliati sembra un tipo riservato. Si sa che ha avuto una lunga relazione con l'attore Claudio Gioè, per circa quattro anni e mezzo. Dal 2021, invece, sta insieme a Severiano Recchi, che lavora nell’ambito delle energie rinnovabili.