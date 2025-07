Temptation Island: arredamento distrutto e la prima coppia che se ne va

Nella terza puntata di Temptation Island 2025, quella andata in onda su Canale 5 in Prima serata giovedì 17 luglio, abbiamo assistito all’essenza del reality show targato Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia: il volo degli arredi. Come era avvenuto nelle prime edizioni all’Is Morus Relais in Sardegna, al Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina in Calabria la distruzione dei complementi di arredo è diventata una moda. La terza puntata di Temptation Island 2025 ha visto protagoniste sostanzialmente due coppie: Antonio e Valentina e Alessio e Sonia M., questi ultimi finalmente all’atteso falò di confronto. Finalmente nella narrazione sono comparsi anche Lucia e Rosario.

"In realtà non è presto per la convivenza, è presto solo per me. Ho vissuto una storia molto forte in passato e non è ancora cancellata. Sono in estremo caos. Faccio dei confronti, perché prima ero disposto a fare tutto e oggi faccio molto meno in coppia. Progetto meno” ha spiegato Rosario. “Lui ha insistito nella storia con me” ha ribattuto Lucia.

Antonio prima mette in piedi una scenata che neanche in tutta la storia del teatro mondiale, con tanto di lancio di sedie, bottiglie, di nuovo sedie e ancora bottiglie, e poi ritratta tutto dicendo: “Volevo chiedere il falò di confronto, ma voglio aspettare”. Tutto questo perché ha solo visto la fidanzata Valentina, con la quale sta e convive da un anno, avvicinarsi a un tentatore.

La terza puntata di Temptation Island 2025

Dopo un falò di confronto particolarmente movimentato – in cui Alessio aggredisce con un linguaggio pseudo-legalese la fidanzata Sonia M. – a decidere di tornare a casa da solo è Alessio: “Se mi facevi finire il percorso, ti potevo dare una risposta dopo aver sciolto i miei dubbi”. “E’ un ricatto, tu pretendevi che mi ingoiassi i rospi. Io ti ho amato veramente, tu non mi hai amato veramente invece” ha attaccato Sonia M., che ha poi aggiunto: “Credo di meritare una persona che non mi mette in competizione con le ragazzine di vent’anni. Sentire una persona dire che non sa se mi ha mai amato è già una risposta. Avrei sperato che lui fosse meno arrabbiato e che tentasse un minimo di recuperare. E’ fermo sulle sue posizioni e quindi va bene così”. “Io esco da qua e vado a fare un percorso psicologico importante, te lo prometto” conclude lui. La speranza è che sia vero.