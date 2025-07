Trovata morta la cugina di William e Harry d’Inghilterra. Rosie Roche aveva 20 anni

Roma, 22 luglio 2025 – Un grave lutto colpisce William e Harry d’Inghilterra. Rosie Roche, 20 anni, è stata trovata morta lo scorso 14 luglio nella casa di famiglia a Norton, nel Weltshire. La ragazza era una cugina del principe del Galles e del duca del Sussex, la nipote dello zio della principessa Diana. Secondo quanto riferisce The Sun, nelle vicinanze del corpo è stata rinvenuta “un’arma da fuoco”. A quanto si apprende, Rosie Roche era in procinto di partire per una vacanza con gli amici, stava preparando i bagagli per il viaggio. A trovarla priva di vita la madre e la sorella.

Sempre stando al quotidiano britannico, il medico legale Grant Davies ha deciso di aprire un’indagine sul decesso della giovane. Si tratterebbe di un atto dovuto, anche perché secondo la polizia la morte non sarebbe sospetta e non si ritiene siano state coinvolte terze parti.

Roche era una studentessa all'Università di Durham, dove frequentava il corso di laurea in letteratura inglese. La notizia della sua morte è apparsa su The Times, mentre in necrologio pubblicato dallo Yorkshire Post il 19 luglio si legge: “Roche, Rosie Jeanne Burke. Deceduta lunedì 14 luglio 2025. Adorata figlia di Hugh e Pippa, sorella incredibile di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long”. I funerali si terranno in forma privata, in un secondo momento, non ancora stabilito, avrà luogo una cerimonia di commemorazione. Al momento sia la famiglia di Roche sia un portavoce del principe William hanno rifiutato di commentare la notizia.

Un altro dramma dopo la morte di Thomas Kingston

La vicenda di Rosie Roche scuote la famiglia reale e, soprattutto, William e Harry, da sempre in prima linea per sensibilizzare sui problemi di salute mentale e depressione, patologia di cui soffriva e aveva parlato apertamente la principessa Diana. Poco più di un anno fa, nel febbraio 2024, i Windsor hanno dovuto affrontare il lutto per la morte di Thomas Kingston, 45enne marito di Lady Gabriella, unica figlia del Principe Michael di Kent, cugino di primo grado della Regina Elisabetta. Kingston, finanziere britannico, è stato trovato privo di vita nell’abitazione dei suoi genitori nelle Cotswolds, celebre area collinare inglese tra Oxford e Bath. Accanto al suo corpo una pistola.

Fonti istituzionali, a ridosso della tragedia, hanno parlato di “morte impulsiva e inaspettata”, mentre le cause del decesso sono state attribuite a un “trauma cranico” letale. Lo scorso dicembre, però, è stata la stessa Lady Gabriella a rompere il silenzio. Testimoniando a margine dell’inchiesta aperta sulla drammatica fine del marito, la vedova di Kingston ha detto che “l’azione impulsiva” che ha portato alla sua morte era stata probabilmente scatenata da farmaci che aveva assunto nelle settimane precedenti al decesso.