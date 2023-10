Ascolti tv 12 ottobre, flop Grande Fratello. ‘Blanca 2’ stravince di nuovo. Poche interazioni social per il reality show, ecco perché

Gli ascolti tv di giovedì 12 ottobre danno un quadro ormai ben delineato di questo tipo di serata: finché 'Blanca 2', la fiction Rai con gli strepitosi Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon - che Dio lo abbia in gloria -, andrà in onda vincerà la serata.

Un altro dato ormai consolidato è che il Grande Fratello, pur con sforzi autorali e giravolte di trama - una trama che presenta diversi buchi importanti -, non riesce a risalire la china e ad andare oltre il 17% di share. Un dato che deve fare riflettere, soprattutto visti i numerosi escamotage messi in atto da autori e Mediaset per cercare di far decollare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Primo fra tutti quello ormai risaputo di comunicare il nome dell'eliminato della puntata oltre la mezzanotte, quando i diretti competitor hanno ormai concluso la messa in onda. Oltre al fatto di tenere una storia - nel caso di giovedì 12 ottobre quella ormai risaputa e già trattata almeno quattro volte di Alex Schwazer e i suoi allenamenti - per la fascia oraria intorno all'una di notte.

Nonostante questo - e i due blocchi a testa riservati a Beatrice Luzzi e Heidi Baci, decisamente un'esagerazione -, il reality show di Canale 5 non si schioda dagli ormai consueti risultati settimanali. E da un aspetto che deve far riflettere: mai l’hashtag #grandefratello è stato in tendenza Italia su X. Nelle ultime edizioni del Grande Fratello Vip non passava puntata nella quale Alfonso Signorini e la sua delfina Giulia Salemi non gongolassero per il numero vertiginoso di interazioni social. Ma d’altro canto anche i risultati degli ascolti tv erano differenti.

Quanto contano le interazioni social? In questo tipo di tv, parecchio. Una tv generalista, una tv nella quale “parlatene bene, parlatene male, purché se ne parli” conta moltissimo sulla cassa di risonanza di X, sui meme di Instagram, sui salotti di Facebook, sui video di Tik Tok. Le poche interazioni per il Grande Fratello di quest’anno sono lo specchio della situazione: di questa edizione del reality show si parla ogni settimana sempre di meno. Il motivo è presto detto: i protagonisti che fanno discutere sono sempre gli stessi e sono troppo pochi: Beatrice Luzzi e Heidi Baci. La spinta polemica di Massimi

Giovedì 12 ottobre a vincere la serata per l'Auditel è stata la fiction di Raiuno 'Blanca 2', con il 23,3% di share e una media di 3 milioni 823mila telespettatori. Gli ascolti tv danno al secondo posto proprio il Grande Fratello con il 16,5% e 2 milioni 141mila spettatori. Al terzo posto pari merito fra Diritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e Piazzapulita di Corrado Formigli con il 6,2% e poco meno di 900mil spettatori a testa.