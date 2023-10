Grande Fratello soporifero: le pagelle del 12 ottobre. Che fine ha fatto Jane Alexander?

Beatrice Luzzi protagonista al Grande Fratello. Di nuovo. Come da un mese a questa parte. E il Grande Fratello è iniziato proprio un mese fa. Nelle pagelle della decima puntata, quella del 12 ottobre, non si può evitare quindi di parlare di lei. Ecco i voti ai protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi in love con Giuseppe Garibaldi: voto Unicorni. Nel senso che è più credibile l'esistenza di un branco di unicorni che pascola felice sotto casa mia rispetto alla loro storia d'amore. Dai su, lei è un'attrice e lui uno sconosciuto che si presta a recitare alla bell'e meglio una scenetta. Bravi non direi, però apprezziamo l'impegno. Adesso però basta. Signorini si chiede perché la loro sia una coppia surreale tirando in ballo l’età dei protagonisti. No, Alfonso è perché è una coppia studiata a tavolino dopo che tu ti sei lamentato con gli inquilini stessi dicendo “datemi una mano, non ci sono dinamiche”. Come sempre hai capito Roma per toma. Aaaa falsiiiiiih. Ammetto, però, che il momento in cui Beatrice si rifà il trucco mentre Samira Lui e Giuseppe Garibaldi discutono di gelosie varie è molto gustoso.

Massimiliano Varrese: voto La comare. Anche lui ovviamente recita un ruolo. Maluccio, ma almeno prova a recitare. E interpreta la figura di quello che pur di farsi vedere si mette in mezzo a ogni discussione. Ovviamente Heidi Baci è in nomination e quindi si avvicina a lui. E lui crede che sia tutto sincero. Finge persino di riconsiderare il suo odio atavico nei confronti di Beatrice. Che fintume. Babba bia.

Arnold Cardaropoli: voto Riempitivo. E’ un po’ tipo quello che viene scelto per ultimo quando si fanno da ragazzini le squadre per giocare a pallone: passa talmente inosservato che nessuno si ricorda di lui. E infatti neanche in questa puntata gli viene fatta alcuna sorpresa. E non si parla di lui neppure per un minuto. Due blocchi dedicati a Beatrice, altrettanti ad Heidi. Uno, a tarda notte peraltro, per Valentina e nessuno per Arnold. Per forza: neanche la produzione si è accorta della sua presenza all’interno della Casa. E’ lui l’eliminato della puntata, ma nessuno se lo ricorderà settimana prossima. Cartonato.

La presenza in studio degli eliminati: voto Federico Fashion Style. Tradotto: è un’esagerazione totale. L’azione più incisiva che fanno è salutare e dire “Ti voglio bene fratello” a qualche inquilino ancora in casa. Propongo uno switch in stile Bootcamp di X Factor: via gli eliminati, facciamo entrare in studio cani e gatti. Almeno sono coccolosi.

Cesara Buonamici: voto Visioni. Al suo paragone fra la coppia Luzzi-Garibaldi con quella composta da Macron e la moglie sono svenuta. Cesara, se inizi a uscire dai binari della ragionevolezza anche tu qui veramente non abbiamo più punti di riferimento.

Alfonso Signorini: voto Daje de tacco, daje de punta quanto è bona la sora Assunta. Tre giorni prima dice peste e corna di Beatrice Luzzi, ora la difende a spada tratta arrivando ad affermare che la storia tra lei e Garibaldi è un sentimento pulito, sincero e altre frasi di circostanza del genere. Mi sembra di sentire uno dei tanti calciatori che a ogni cambio di maglia sottolineano di essere sempre stati tifosi di quella squadra sin da bambini. Attacca a caso Samira Lui, tirando fuori i vecchi atteggiamenti irritanti che il conduttore aveva nelle passate edizioni del Gf. Che imbarazzo.

Ciro Petrone: voto Moccolo. E’ sempre in mezzo. Massimiliano Varrese parla a letto con Heidi Baci di notte e lui interviene. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi imbastiscono la loro pantomima e lui commenta. Prezzemolo.

Heidi Baci: voto Raccontala a qualcun altro. “Io in tutto questo percorso ho voluto proteggere Massimiliano”. Ma de che? Ma ti ascolti? Ma lo hai respinto per settimane come l’Autan con le zanzare e adesso fai l’innamoratona? Guardacaso in questi giorni che eri in nomination? Cammina dai.

Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Valentina Modini, Letizia Petris e Samira Lui: voto Ghostbusters. Per gli ectoplasmi, servono gli acchiappafantasmi. Loro tre contribuiscono al programma quanto io al Pil del Madagascar. L’unico sussulto è per Samira. Che però nel programma viene valorizzata unicamente in quanto ex “preda” di Giuseppe Garibaldi. “Sono scioccobasita, Alfonso”: solo per questa frase deve tornare a casa. Samira, “scioccobasita” non esiste in nessun vocabolario del globo. Almeno tira fuori gli artigli quando la fanno passare per sottona dell’eroe dei due divani.

Giuseppe Garibaldi: voto Faccia di tolla. Detto che il suo è un italiano zoppicante, che peraltro confligge con il suo nome e cognome, dimostra di non avere contenuti oltre il fatto di provarci prima con Samira, poi con Beatrice e poi un po’ di nuovo con Samira. “Se Samira non era fidanzata continuavo sui miei passi a darle attenzioni” dice lui. E meno male che si dice preso da Beatrice. Bluff.

Fiordaliso: voto Riserva indiana. E’ fra le poche a dire le cose come stanno e si prende i rimproveri, senza senso peraltro, di Alfonso Signorini. Ma veramente? Tutelatela.

L’insistenza di Signorini sul tema montagna-Giselda: voto Anestesia totale. E’ veramente la pesantezza fatta ad argomento. L’inutilità. Alfonso, io te lo chiedo come favore personale: basta cavalcare sta cosa. Non interessa a nessuno. Ma non la montagna in sè. Proprio il rapporto Giselda-montagna. Basta.

Jane Alexander: voto Chi l’ha vista? Ma non sarebbe dovuta entrare nella Casa? Non aveva ricevuto la “proposta che non si può rifiutare” da Alfonso Signorini lunedì? Dove è finita? Ditecelo.