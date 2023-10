Fenomeno Barbara D'Urso: torna in Italia e fa notizia. Cosa c’è dietro il suo successo social

Barbara D'Urso va a Londra e tutti commentano. Barbara D'Urso si sposta a Parigi, pioggia di like. Barbara D'Urso torna in Italia: chissà dove la vedremo. Citando Claudio Bisio quando indossava i panni di Alberto Tomba in uno show della Gialappa's, "fa notizia, non fa notizia". Barbara D'Urso fa rumore. A dire il vero, ha sempre fatto rumore. Ma oggi che la conduttrice è "senza una squadra", perlomeno ufficialmente, lo fa ancora di più. Perché? Quello di Barbara D'Urso è l'esempio di come i social network possano essere più utili quando si è scesi dalla cresta dell'onda rispetto a quando si tiene il mondo in pugno. E deve essere anche una grande lezione per chi - influencer, creator e compagnia briscola, sui social network lavora.

Barbara D'Urso ha seminato nei tempi di "vacche grasse". Non ha mai lesinato post sui social, spesso anche esagerando - ad ogni personaggio noto defunto corrispondevano una foto con la suddetta conduttrice e un aneddoto nel quale era lei la protagonista, lo scomparso solo un pretesto per irrobustire l'ego di Carmelita -, ma facendo sentire sempre la propria presenza. Ed è proprio così che la conduttrice ha nutrito la propria fanbase. In maniera quotidiana. Certosina. Ma senza strafare. Senza portare il pubblico in una dimensione altra rispetto a quella di Carmelita.

E anche dopo il grande strappo con Mediaset, seguito alla morte di Silvio Berlusconi, Barbara D'Urso è riuscita nell'impresa di sfogarsi giusto con un paio di post - al vetriolo, va detto, ma chi sarebbe stato zitto dopo essere stato scaricato in malo modo davanti a tutta Italia dopo anni di servizio? - e poi ripartire di slancio con una nuova quotidianità.

Il suo "col cuore" ha fatto tappa a Londra, poi per una parentesi a Parigi e ora eccolo di nuovo in Italia. Ogni post che la conduttrice pubblica su Instagram suscita commenti fra l'entusiastico e il nostalgico - complici anche i risultati oggettivamente sotto le aspettative del Pomeriggio 5 di Myrta Merlino - e, come per magia, i detrattori non frequentano più la sua bacheca. Tutto questo è frutto di un meticoloso lavoro di censura e selezione dei commenti? No, è tutta farina del sacco di Barbara D'Urso. Che oggi più che mai ha ridato dignità alla figura del "perdente".

Intendiamoci, in senso profondamente positivo. Il perdente è colui il quale ha ricevuto diversi colpi dalla vita, colpi che possono anche lasciare storditi. E che quindi è stato in qualche modo messo da parte. Carmelita con le sue foto, seppur evidentemente ritoccate, e la sua narrazione quotidiana - le vacanze, seppur trash e kitsch con gli amici, le giornate a Londra, quelle a Parigi e il rientro in Italia - ha riabilitato la figura sociale del perdente. Rendendolo il primo dei vincenti, perché ha mostrato che dopo la sconfitta ci può sempre essere un ritorno alla vita. "Le discese ardite e le risalite", cantava Lucio Battisti.