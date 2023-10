Pomeriggio 5 ridimensionato: gli ascolti flop preoccupano Mediaset

Pomeriggio 5 cambia, nella speranza di riuscire a racimolare qualche telespettatore in più. D'altro canto, nonostante l'ottimismo ostentato da Mediaset - che peraltro risulta alquanto sospetto, visto il trionfalismo dei comunicati emessi dalla rete -, i risultati del programma condotto da Myrta Merlino sono impietosi: a più di un mese dall'inizio della stagione televisiva, sfiorato solo una volta il 18% di share. L'oltre 21% della prima puntata - la curiosità degli spettatori per il "dopo Barbara D'Urso" sarebbe stata da cavalcare, ma qualcosa è andato storto - è stato solo un ricordo sin dalla seconda giornata di messa in onda.

Nonostante la divisione del programma in tre "atti", ovvero la prima parte, la seconda e quella dei "Saluti" – il motivo è quello di un rilevamento Auditel differente per ognuna delle parti e quindi la possibilità di offire agli inserzionisti pubblicitari dati differenziati -, i risultati sono sempre deludenti se paragonati a quelli del competitor 'La vita in diretta' - il programma condotto da Alberto Matano vince regolarmente ogni giornata -, ma anche rispetto a diverse stagioni del Pomeriggio 5 targato Barbara D'Urso.

Urgono quindi dei correttivi. Mediaset deve correre ai ripari. Come? Cambiando la formula del programma? Non proprio. Inserendo contenuti diversi? Neanche. Sostituendo la conduttrice e il suo staff? Certo che no.

La soluzione, ovviamente tampone, trovata dalla rete è quella di accorciare Pomeriggio 5. Per cercare di usufruire dell'onda di telespettatori della soap opera turca 'Terra Amara', l'idea è quella di allungare di 5 minuti proprio questo prodotto facendo quindi iniziare 5 minuti dopo il programma di Myrta Merlino. L’idea è semplice: se un telespettatore sta guardando ‘Terra amara’ lo tengo lì per altri 5 minuti con la speranza – perché di pura teoria e ipotesi si tratta – che rimanga su Canale 5 anche per il programma successivo. Intanto la rete riceve qualche minuto in più di buoni risultati che, chissà, potrebbero essere trasferiti anche a Pomeriggio 5.

Come avviene anche con il Grande Fratello, quindi, non un cambiamento radicale nei contenuti, ma un correttivo più che altro di strategia. Ma siamo sicuri che i problemi riguardino soltanto l’orario di messa in onda?