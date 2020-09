Roma, 15 settembre 2020 - La guerra dei social, soprattutto tra gli Stati Uniti e la Cina si fa sempre più aspra. Il successo di Tik Tok, la piattaforma di video brevi e divertenti made in Pechino ha scatenato gli altri big del web. Shorts, la risposta di Youtube al predominio cinese, sbarca ufficialmente come beta sul mercato indiano.



Clip video da 15 secondi

Il format di Shorts sarà molto simile a quello che ha reso famoso il tutto il mondo Tik Tok: breve clip da 15 secondi con la possibilità di unirne più di una e realizzando formati divertenti e originali anche grazie all’immensa libreria di musica con licenza presente su Youtube. Gli utenti di Shorts vedranno un timer e un conto alla rovescia quando iniziano la clip video e potranno controllare la velocità di registrazione e aggiungere alcune opzioni creative, in linea con quanto già possono fare sul social cinese.



Un pulsante nella barra di navigazione di Youtube

Come si accede alla nuova funzione? Per registrare le clip con Shorts gli utenti non dovranno fare altro che cliccare sul pulsante ad hoc che comparirà nella barra di navigazione dell’app di Youtube. La nuova funzione, comparsa in versione beta sulla versione indiana dell’app, nei piani del colosso dei video di proprietà di Google dovrebbe conquistare un’ampia fetta di pubblico tra i più di due miliardi di utenti che utilizzano quotidianamente Youtube.



La guerra alla Cina

Shorts si inserisce quindi a pieno titolo nella lotta hi-tech tra gli Stati Uniti e la Cina, con il ventilato ban del presidente Trump al social di Pechino, accusato di danneggiare la sicurezza nazionale americana, e i rumors (a quanto sembra non confermati) sul presunto acquisto di Tik Tok da parte di Microsoft o Oracle per mantenerlo attivo in Usa.

