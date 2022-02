Sanremo, 1 febbraio 2022 - Festival di Sanremo 2022 al via da stasera e fino al 5 febbraio in diretta dal Teatro Ariston in prima serata su Rai1. Venticinque artisti in gara, il conduttore e direttore artistico Amadeus sarà affiancato da cinque co-conduttrici, una per serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli. E non mancheranno gli ospiti, pescati non solo dal mondo dello spettacolo (come Laura Pausini e Cesare Cremonini) ma anche da quello dello sport (vedi Matteo Berrettini).

Ornella Muti e Fiorello sul palco

Stasera ad affiancare Amadeus ci sarà Ornella Muti. Confermata la presenza di Fiorello. L'attesa è finita giorni fa, di fronte all'artista che in bigodini ha aperto la porta al conduttore in un video trasmesso dal TG1. "Ora può iniziare il festival di Sanremo", è stato il sospiro di sollievo di Amadeus.

La scaletta della prima serata: l'ordine di uscita dei cantanti

Maneskin tra gli ospiti

Tra gli ospiti, un ritorno a casa per i Maneskin, l'anno scorso proprio Sanremo li consacrò con 'Zitti e buoni'. Sul palco anche Raoul Bova, Nino Frassica e Matteo Berrettini, reduce dall'Australian Open. L'insondabile Fiorello potrebbe esibirsi in una gag con il tennista? Super ospiti della serata del debutto anche i Meduza, il trio di producer italiani (Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio) che vanta 8 miliardi di stream e che, tra le altre cose, ha remixato 'Bad Habits' di Ed Sheeran.

In collegamento dalla nave da crociera in rada davanti alla costa ci saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due avranno, ogni sera, un ospite musicale appartenente a uno dei festival di Amadeus. Aprono le danze Colapesce e DiMartino con la loro ‘Musica Leggerissima’, presentata l'anno scorso al Festival e diventata un super tormentone radiofonico.

I cantanti in gara stasera

Questa sera si esibiranno i primi dodici cantanti: Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood e Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico e Giusi Ferreri. Come sempre, i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival - composta da musicisti professionisti in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - e dai vocalist.