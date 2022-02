Sanremo, 1 febbraio 2022 - Va spensiero. La parola d'ordine di questo Sanremo 2022 è spensieratezza, scurdammoce o' passato. Sarà Achille Lauro il primo a calcare il palco del Festival. Seguiranno Yuman, Noemi, Gianni Morandi, Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood con Blanco, Anna Mena, Rkomi, Dargen D'Amico e infine Giusy Ferreri. Questo l'ordine esatto di uscita dei cantanti: la scaletta della prima serata è trapelata durante la conferenza stampa meridiana di oggi.

Grande ospite della serata, co-conduttrice, sarà Ornella Muti che, in apertura della conferenza, ha difeso a spada tratta la propria opinione sull'uso terapeutico della marijuana. "Non parlo delle canne, ma della cannabis usata in ambito medico. Purtroppo ho avuto una madre che ha attraversato anni difficili. Non ho potuto dargliela, e perciò siamo dovuti ricorrere agli psicofarmaci che l'hanno annebbiata completamente. Se n'è andata senza che io abbia potuto dirle ciao".

Che musica ascolta Ornella Muti? "Tuttissima. Io spazio dall'opera al rock, è tutta musica. Questo è un momento di grande speranza, di grande riapertura. È cosi emozionante aspettare gli artisti. Sono trepidante. Non mi piace essere sopra le righe, non mi piace essere pesante. Questa sera farò qualcosa certamente ma non istituzionale, mi piace arrivare al cuore della gente. Parlerò anche della mia canzone del cuore".

Ornella Muti ha spiegato anche la sua decisione di chiedere la cittadinanza russa (in un momento molto delicato, con la crisi ucraina in corso): "Io ho una mamma russa, ho famiglia in Russia, sono molto amata là. Mi hanno offerto questa possibilità, deciderò in seguito. Le cose politiche sono le più difficili perché non ragiono con quel tipo di pensiero, non mi sono mai interessata di politica".

Pungolata dal collega di gay.it sul problema della repressione dei gay in Russia, Ornella si è dovuta sbilanciare: "Lavoro da quando ho 14 anni, e ho sempre avuto amici e colleghi omosessuali. È un tema che trovo assurdo dover affrontare, a me non interessa quello che uno fa a casa sua. Nel mondo omosessuale mi sono trovata sempre amata e protetta. Questo tipo di problema in Russia purtroppo non dovrebbe esserci e ciò mi addolora molto".

L'ospite sportivo sarà Matteo Berrettini. Cosa farà, visto che Fiorello lo conosce ed è appassionato di tennis? Risponde Ama: "Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme. Ieri con Fiore abbiamo provato soltanto una canzone".

Come si vota? Stasera tocca alla sola stampa, divisa in tre sezioni: carta, web e radio. Perché? L'ha spiegato sempre Amadeus ex Machina: "Al primo ascolto è difficile, per il pubblico a casa, giudicare una canzone. Mentre per chi del mestiere è più semplice, anche se spesso sbagliamo anche noi".

Polemiche squalifiche. Dopo l'assoluzione di Gianni Morandi viene benedetta anche Donatella Rettore che a 'Domenica in' ha accennato qualche nota di 'Chimica': "Non mi concentrerei troppo sulle squalifiche". Ulteriore annuncio: giovedì, in occasione dei trent'anni della strage di Capaci, sarà Roberto Saviano, con un monologo, a ricordare il tragico anniversario. "Un testo molto bello", ha commentato Amadeus. Inaspettatamente, ecco che alla fine si rivela l'Amadeus combattente, che diventa serioso a sorpresa: "Oggi c'è troppa cattiveria, troppa violenza, anche sui social. Dobbiamo smettere di insultare e di farci insultare, ognuno deve avere libertà di vestirsi, di comportarsi come vuole, l'aggressione anche verbale è una cosa che deve finire. Non c'è niente di preordinato, ma se qualcuno vorrà affrontare questo tema mi avrà al suo fianco". Mettete dei fiori nelle vostre tastiere.

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - 'Domenica'

Yuman - 'Ora e qui'

Noemi - 'Ti amo non lo so dire'

Gianni Morandi - 'Apri tutte le porte'

La rappresentante di Lista - 'Ciao ciao'

Michele Bravi - 'Inverno dei fiori'

Massimo Ranieri - 'Lettera di là dal mare'

Mahmood e Blanco - 'Brividi'

Ana Mena - 'Duecentomila ore'

Rkomi - 'Insuperabile'

Dargen D'Amico - 'Dove si balla'

Giusy Ferreri - 'Miele'