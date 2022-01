Sanremo, 31 gennaio 2022 - Si alza il sipario su Sanremo 2022. Chiuso (appena in tempo) il Romanzo Quirinale, l'Italia si ferma per l'edizione numero 72 del Festival. Di seguito una breve guida per non farsi cogliere impreparati ai nastri di partenza.

La kermesse musicale è in programma dal 1° al 5 febbraio al teatro Ariston di Sanremo. Le serate vengono trasmesse in diretta su Raiuno (dalle 20,35 alle 1,30 circa) e contemporaneamente su Rai Radio2, Isoradio e in streaming su Raiplay. Per chi volesse seguire la lunga notte sanremese, il racconto prosegue su Radio2 con I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Dall'una circa, fino alle 3 di notte, live dal Glass-Box di Radio2 all'ingresso dell'Ariston. Una sorta di Dopofestival "en plein air" che non mancherà di coinvolgere anche il pubblico dell'Ariston intento a lasciare il teatro.

Alla conduzione c'è, per il terzo anno consecutivo, Amadeus affiancato da una co-conduttrice diversa ogni sera: Ornella Muti (prima serata), Lorena Cesarini (seconda serata), Drusilla Foer (terza serata), Maria Chiara Giannetta (quarta serata) e Sabrina Ferilli (quinta serata). E se Amadeus prende il Covid? "Non ci penso proprio, nel senso che non voglio pensare ad un piano B. Affronto i problemi, se dovessero esserci, solo nel momento in cui ci sono!", ha detto oggi il conduttore in conferenza stampa.

Ricco il parterre degli ospiti a cominciare da Fiorello (mattatore già negli ultimi due festival), e Checco Zalone (mercoledì al Festival). In ambito musicale, nella prima serata, tornano sul palco dell'Ariston i Maneskin (vincitori di Sanremo 2021) e arrivano i Meduza; previsti anche Laura Pausini (il 2 febbraio), Cesare Cremonini (il 3 febbraio) mentre per la finale ci saranno Rovazzi e Orietta Berti. Dal mondo delle fiction arrivano Luca Argentero, Claudio Gioè, Anna Valle, Raoul Bova, Lino Guanciale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco (le protagoniste de L'amica geniale). Nella prima serata salirà sul palco dell'Ariston anche Matteo Berrettini, asso del tennis azzurro protagonista di un eccellente Australian Open dove è uscito in semifinale con Rafael Nadal.

Venticinque gli artisti in gara, tre dei quali provenienti da Sanremo Giovani 2021, che – senza eliminazioni - si sottoporranno al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungeranno anche la giuria 'Demoscopica 1000', al suo debutto, e il tradizionale televoto.

Nella prima serata (martedì 1° febbraio) si esibiranno 12 artisti:

Gianni Morandi (con 'Apri tutte le porte')

Noemi ('Ti amo non lo so dire')

La Rappresentante di Lista ('Ciao ciao')

Yuman ('Ora e qui')

Giusy Ferreri ('Miele')

D'Argen D'Amico ('Dove si balla')

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir ('Domenica')

Rkomi ('Insuperabile')

Mahmood & Blanco ('Brividi')

Michele Bravi ('Inverno dei fiori')

Ana Mena ('Duecentomila ore')

Massimo Ranieri ('Lettera di là dal mare').

Nella seconda (mercoledì 2 febbraio) ci saranno 13 artisti:

Elisa (con 'O forse sei tu')

Sangiovanni ('Farfalle')

Giovanni Truppi ('Tuo padre, mia madre, Lucia')

Le Vibrazioni ('Tantissimo')

Ditonellapiaga e Rettore ('Chimica')

Iva Zanicchi ('Voglio amarti')

Highsnob & Hu ('Abbi cura di te')

Fabrizio Moro ('Sei tu')

Irama ('Ovunque sarai')

Aka7even ('Perfetta così)

Tananai ('Sesso occasionale')

Matteo Romano ('Virale')

Emma ('Ogni volta è così)

Uno sguardo al regolamento di Sanremo 2022. Nelle prime due serata vota solo la Giuria della Sala stampa scomposta in stampa e tv, radio e web. Nella terza serata (giovedì 3 febbraio) si esibiranno nuovamente i 25 artisti; a votarli il pubblico da casa con il televoto e la Giuria demoscopica.

La quarta serata è quella delle cover (venerdì 4 febbraio) durante la quale gli artisti (eventualmente accompagnati da un ospite) eseguiranno un brano tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni '60-'90; a votare sarà il televoto (vale il 34%), la Demoscopica (33%) e la Sala stampa (33%).

Per la finale (sabato 5 febbraio) si esibiranno i 25 artisti e saranno votati solo dal pubblico a casa col televoto. Quindi sarà stilata una classifica da cui usciranno tre finalisti: i voti precedenti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.