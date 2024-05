Columbia University, blitz della polizia: arrestate decine di manifestanti pro Gaza

New York, 1 maggio 2024 – Decine di manifestanti sono stati arrestati nel Campus della Columbia University a New York. La polizia ha fatto irruzione da una finestra al secondo piano di un edificio intorno alle 21.30 (ora locale) dopo che dall'ateneo ha inviato una lettera con la richiesta di intervento, il segnale che gli agenti attendevano dopo aver circondato il campus. L'obiettivo era sgomberare la Hamilton Hall occupata dagli studenti filo-palestinesi che hanno bloccato l'accesso dalle prime ore del mattino di ieri.

Il blitz della polizia nella Columbia University di New York (Ansa)

"Ci rammarichiamo che i manifestanti abbiano scelto di aggravare la situazione attraverso le loro azioni. Dopo che l’università ha appreso durante la notte che Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non ci è rimasta altra scelta", ha riferito il portavoce in una dichiarazione resa nota dalla Cnn. "Il personale di pubblica sicurezza della Columbia – ha proseguito – è stato costretto a lasciare l'edificio e un membro del nostro team addetto alle strutture è stato minacciato. Non metteremo a rischio la sicurezza della nostra comunità per un'ulteriore escalation".

La richiesta dell'ateneo è la seconda dal 18 aprile, quando la presidente Minouche Shafik aveva chiesto l'intervento per sgombrare una tendopoli nel campus. La stessa ha chiesto adesso alla polizia di presidiare il campus fino al 17 maggio, due giorni dopo la cerimonia delle lauree. Il 15 maggio dovrebbero laurearsi circa 15mila studenti dell'ateneo.

Le proteste nelle università Usa

La Columbia, prestigiosa università di Manhattan, è stata l'epicentro di un movimento nazionale negli Stati Uniti a sostegno della causa palestinese e contro la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Sul loro account Instagram, i manifestanti del gruppo filo-palestinese "Columbia University Apartheid Divest" hanno denunciato l'irruzione del campus da parte della polizia per allontanarli dalla ‘Hamilton Hall’ che hanno ribattezzato ‘Hind's Hall’ in omaggio a una bambina di sei anni uccisa a Gaza.

Le proteste degli studenti hanno riguardato anche altre università ognuna delle quali ha adottato strategie diverse verso gli studenti accampati a sostegno della causa palestinese. Alcuni istituti come Yale e Brown, ricorda la Cnn, hanno sgomberato gli accampamenti nel campus, mentre altre si sono ritrovate nel caos. Le lezioni sono state cancellate all'UNC Chapel Hill, dove dozzine di studenti sono stati arrestati, e almeno cinque manifestanti sono stati arrestati alla Florida State University.