I sandali a serpente di Renè Caovilla per il ritorno in passerella di Victoria’s Secret

New York, 16 ottobre 2024 – Dopo sei anni di stop Victoria’s Secret è tornata a sfilare a NY con uno show di nuovo memorabile al quale hanno preso parte modelle internazionali importantissime e star della musica, tutte con ai piedi i sandali a serpente e le scarpe da gran sera del marchio eccelso del Made in Italy Renè Caovilla. Un connubio di eleganza intima e sexy e di vera artigianalità italiana, di classe, stile, bellezza, unicità che rilancia con forza l’immagine degli Angeli di Victoria’s Secret.

È successo ieri sera a New York al Duggal Greenhouse a Brooklyn Navy Hard con una passerella da mozzare il fiato per le supertop chiamate a guidare questo rilancio. Sei anni senza gli Angeli dopo le tante polemiche sul cast dello show che metteva in evidenza spesso troppa magrezza lanciando segnali poco positivi sul corpo delle donne. Dunque ora la riscossa con la stessa carica sensuale di sempre, sottolineata oltre che dall’intimo molto esposto degli Angeli in passerella anche dalla calzature italiane d’alta moda dell’azienda di Fiesso d’Artico sulla Riviera del Brenta, fondata nel 1923 da Edoardo Caovilla portata avanti con perfezione e grinta dal figlio Renè Caovilla che ha reso il marchio internazionale forte e autorevole per aver lavorato per tanti anni per maison d’alta moda come Valentino, Chanel, Dior.

Ora è scoccata l’ora americana di Victoria’s Secret con modelle del calibro di Adriana Lima, Gigi Hadid, Tyra Banks, Kate Moss, Vittoria Ceretti, Paloma Hessler, Imaam Hammam, Eva Herzigova, Carla Bruni (che su Instagram ha ringraziato per averla voluta in passerella alla sua “veneranda età” di 56 anni), e ancora star della musica come Cher, Tyla, Lisa e modelle curvy come Ashley Graham. Insomma, l’aria è cambiata, gli Angeli sono tornati, il corpo delle donne non è un modello unico e si è liberata anche l’età della bellezza. Un messaggio trasversale alle generazioni.

Grande successo per la partecipazione allo show di martedì sera 15 ottobre per le calzature supersexy tacco 12 e più di Renè Caovilla, tutte ancora realizzate a mano all’interno della fabbrica sul Brenta. Eccellenza è la parola d'ordine caratterizza le creazioni firmate Caovilla, che offre anche ai clienti più esigenti scarpe da sogno da conservare per sempre.

Nel corso degli anni, Rene Caovilla ha consolidato il suo successo internazionale attraverso l’ampliamento delle esportazioni che rappresentano un'ampia quota delle vendite globali. I principali mercati esteri sono: Nord America, Medio Oriente e Asia.

Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSCO) è il più grande rivenditore specializzato di intimo al mondo e offre un vasto assortimento di collezioni contemporane/fashion-inspired, che includono gli iconici bra, lingerie, casual sleepwear, swimwear e abbigliamento sportivo, a cui si aggiungono pluripremiate fragranze e prodotti beauty.

Il gruppo VS&Co comprende i marchi Victoria's Secret e Victoria's Secret PINK, che condividono la mission comune di valorizzare le donne di tutto il mondo. A questi si aggiunge il marchio Adore Me, un brand di intimo innovativo, ageless e high-tech, capace di far risaltare la bellezza femminile in tutte le sue forme, inclusivo anche dal punto di vista del pricing. Ad oggi Victoria’s Secret è impegnata a sostenere gli oltre 30.000 dipendenti nel mondo e la rete di circa 1.350 punti vendita distribuiti in circa 70 paesi.