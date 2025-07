I Velvet Sundown: la band virale che non esiste

Si definiscono "Non del tutto umani. Non del tutto macchine" e su Spotify sono diventati virali accumulando in poche settimane più di un milione di stream dopo l’uscita a giugno di due album Floating On Echoes e Dust And Silence: sono I Velvet Sundown ed "esistono in un luogo intermedio".

Una provocazione artistica, "non un trucco, ma uno specchio", quella della band generata interamente dall’intelligenza artificiale (dichiaratasi tale solo alcune settimane dopo il successo) – dalla musica in lingua inglese, alle immagini promozionali, fino al loro retroscena artistico – pensata per mettere in discussione i confini dell’autorialità, dell’identità e del futuro stesso della musica nell’era dell’intelligenza artificiale. I Velvet Sundown hanno preso forma attraverso la piattaforma generativa Suno, ispirandosi all’indie, al country folk e a un’estetica visiva che sembra un condensato tra il vintage e il postumano. Il loro è infatti un progetto di "musica sintetica, frutto di una direzione creativa umana" che, dividendo il mondo musicale fra tecnoentusiasti e pessimisti, pone il problema di come l’IA stia cambiando questo mondo e in senso più ampio l’intera dimensione artistica.

Dall’inizio di questo secolo, la musica è cambiata molto grazie alle tecnologie digitali (si pensi ai primi mp3, allo streaming pirata e poi a quello autorizzato), ma adesso con l’intelligenza artificiale generativa stiamo assistendo a un cambio di rotta, che sta portando la musica dentro un periodo di vera e propria rivoluzione. Questa nuova tecnologia infatti può essere utilizzata per comporre un brano da zero, fino a creare cantanti virtuali – come nel caso dei Velvet Sundown – o addirittura riportare in vita rockstar scomparse.

Piattaforme come Suno, Udio, Aiva e Soundraw, stanno ridefinendo i confini del processo creativo, rendendo possibile a chiunque, attingendo a uno sterminato database, di comporre un brano, senza alcuna conoscenza musicale. Tra gli artisti stessi il dibattito è acceso: c’è chi come Pharrell Williams pensa che la rivoluzione IA sarà inevitabile e bisogna quindi prepararsi, altri invece come Ed Sheeran e Sting la vedono come una grande minaccia per la composizione musicale.

C’è da domandarsi quale fase creativa del processo artistico sia la più influenzata dalla teconolgia e quali nuove figure professionali stanno emergendo da questo contesto di incrocio fra musica e tecnologie di avanguardia. La figura del music producer sta già mutando volto ed è probabile che emergeranno profili specialisti dalle competenze ibride. Nasceranno gli esperti di etica della musica – che dovranno avere anche esperienze legali – e ci saranno insegnanti dediti all’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla musica. Come sempre, bisogna saper prendere le misure per adattarsi a un mondo che sta cambiando e per molti versi è già cambiato, a prescindere da certe nostre convinzioni che ce lo fanno vedere immutato.

