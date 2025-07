Giulia Honegger nuova fidanzata di Fedez? Chi è la misteriosa ragazza col volto coperto dal cappello

Roma, 16 luglio 2025 – Il matrimonio con Chiara Ferragni appartiene ormai al passato remoto, il presunto flirt con la cantante Clara è già archiviato, e ora per Fedez si apre una nuova parentesi sentimentale. Il rapper milanese posta sui social la foto di una misteriosa ragazza con il volto coperto da un cappello ed è subito gossip. Nemmeno il tempo di un giallo estivo che a smascherare la presunta nuova fiamma del rapper di Rozzano arriva il settimanale Chi, che paparazza i due in vacanza al mare e svela il nome della giovane. Si tratta di Giulia Honegger.

Totalmente diversa dalla bionda ormai ex moglie, Giulia Honegger, una moretta dai capelli castani e occhi chiari, fa la stilista. Vive a Milano, dov'è cresciuta, e – come racconta il settimanale diretto da Signorini – è una una ragazza molto semplice. Insieme all'amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, ha fondato il brand di moda, Ayme. Su Instagram ha un profilo privato (oltre a quello ufficiale con oltre 14mila follower, tra cui lo stesso Fedez). Pochissimi i dettagli sulla sua vita privata.

Di certo invece c’è che i due sono stati 'pizzicati' insieme in almeno due recenti occasioni: a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare ‘Casa Fiori Chiari’ di Leonardo Maria Del Vecchio, amico di Fedez e poi a pranzo insieme, sulla spiaggia. Ma non è tutto. Il rapper, ha pubblicato uno scatto su Instagram in compagnia di una misteriosa ragazza con il volto coperto da un cappello, che – secondo i bene informati – sarebbe proprio Giulia.

Dopo la giornata al mare Fedez si è recato al Twiga Beach, lo storico locale di Briatore acquisito dall’amico Leonardo Maria del Vecchio e dove il rapper si è esibito alla consolle davanti ai presenti, omaggiati con 60 bottiglie di champagne Dom Perignon. Quindi le prove dell’esibizione in programma sabato sera, poi il palco di Radio Deejay, dov’è stato raggiunto da Clara per il duetto di ‘Scelte Stupide’, infine la serata con Giulia.

Al rientro a Milano i due sono stati anche paparazzati a bordo della Ferrari Roma Spide. Insomma, c’è più di qualche indizio social e se son rose... il cappello sul volto della giovanissima stilista potrebbe svanire già nei prossimi scatti social della coppia.