Perché il ritorno dei Måneskin è ancora un sogno (e un affare) per tutti

Negli ultimi mesi, il nome dei Måneskin è tornato costantemente tra le notizie di musica, gossip e business, nonostante la band romana abbia ufficialmente annunciato una pausa a meno di un anno fa. Ma perché la loro possibile reunion genera tanto clamore? La risposta va ben oltre la semplice nostalgia: tocca motivi artistici, immaginario collettivo e, soprattutto, dinamiche di mercato che riguardano milioni di euro e carriere oggi meno scintillanti di qualche stagione fa.

Damiano David (26 anni) è tornato all’Ariston senza i suoi Måneskin: in apertura della serata di ieri ha reso omaggio a Lucio Dalla interpretando Felicità. Con lui sul palco Alessandro Borghi e il piccolo nipote dell’attore, Vittorio

Il flop di Damiano David: numeri, ambizioni e realtà

Damiano David ha tentato il salto nella carriera solista con l'album Funny Little Fears, pubblicato nel maggio 2025. Nonostante la forte promozione, i numeri sono stati nettamente al di sotto delle aspettative:

L'album non è mai entrato nella Billboard 200 statunitense e nel Regno Unito si è fermato al 68° posto della Official Albums Chart, mentre in Italia si è piazzato “solo” al quarto posto, lontano dal primo posto raggiunto dalla band con Rush!.

della Official Albums Chart, mentre in Italia si è piazzato “solo” al quarto posto, lontano dal primo posto raggiunto dalla band con Rush!. Su Spotify, Funny Little Fears ha totalizzato 341 milioni di ascolti globali in due mesi, ma il 65% proveniva da singoli pubblicati in anticipo ; il resto delle tracce ha sommato dati modesti.

; il resto delle tracce ha sommato dati modesti. Anche le radio italiane e internazionali hanno dato poca visibilità ai singoli estratti, e sui social il riscontro, tra critiche e indifferenza, ha mostrato un interesse ben inferiore rispetto ai tempi d'oro della band.

Insomma, l’avventura individuale di Damiano si è rapidamente mostrata ricca di ostacoli: la sua presenza nei grandi festival e le date sold-out a Milano e Roma non cancellano la sensazione di un esperimento riuscito solo a metà e di un artista che, oggi più che mai, sente il peso del confronto col gruppo.

Victoria de Angelis durante uno dei suoi DJ set

Victoria De Angelis: tanto hype ma un successo parziale

La bassista Victoria De Angelis, considerata uno dei membri più iconici della band per stile e personalità, ha affrontato la pausa dei Måneskin tra produzioni musicali, collaborazioni internazionali e, soprattutto, un’intensa attività come DJ. Ha pubblicato diversi singoli da solista e collaborato con artisti noti come Anitta, Ashnikko e Tommy Genesis, mantenendo un ruolo da protagonista nelle riviste e nelle collaborazioni di immagine. Come DJ ha calcato palchi prestigiosi (dal Festival Solidays di Parigi alla Fashion Week di Milano) e firmato set nei club di tendenza tra Europa e Sudamerica. Tuttavia, il successo mediatico e la visibilità social non si sono tradotti in un reale riverbero nel music business: le sue performance hanno suscitato più polemiche (per playback e “console scollegate”) che entusiasmo duraturo, e i suoi brani si sono fermati a numeri buoni ma lontani dai fasti della band. Dal punto di vista musicale, Victoria viene oggi percepita più come “fenomeno” che vera hitmaker: la sua influenza rimane forte nello stile e nei social, meno nelle classifiche e nelle radio.

Ethan Torchio, battesrista del gruppo

Thomas Raggi ed Ethan Torchio: l'ombra lunga della band

Se per Damiano e Victoria la visibilità non è mai mancata, altri due membri della band sono spariti quasi del tutto dai radar mainstream:

Thomas Raggi:

Nessun progetto solista rilevante annunciato.

Collabora però come chitarrista con icone come Tom Morello (Rage Against the Machine) e Slash, partecipando a eventi benefici in California e suonando live con artisti internazionali, tra cui Patti Smith.

Rimane una figura stimata nella scena musicale ma molto defilata dal grande pubblico.

Ethan Torchio:

Ha firmato la colonna sonora del docu-film Ogni pensiero vola , incentrato sulla salute mentale tra i giovani.

, incentrato sulla salute mentale tra i giovani. Raramente presente sui media, comunica di rado sui social ma recentemente è tornato in studio con Thomas, lasciando intendere nuovi progetti più intimi e legati al mondo del cinema e dell’arte.

homas Raggi dei Måneskin, qui assieme a Piero Pelù

Perché una reunion è inevitabile (e in chiave business ha senso)

Il fallimento (o successo limitato) dei singoli percorsi conferma una regola non scritta del mercato musicale: il prodotto “band” vale molto più della somma dei suoi interpreti.

Dati finanziari chiari: n el 2024 i ricavi della società Måneskin Empire SRL sono crollati da 18,8 milioni di euro dell’anno precedente ad appena 8,5 milioni , con utile netto sceso da 1,4 milioni a 423 mila euro. Un calo attribuito direttamente all'assenza di live e concerti di gruppo. Il patrimonio netto rimane alto, ma nessuna carriera individuale si è avvicinata nemmeno lontanamente a questi numeri.

el 2024 i ricavi della società sono , con utile netto sceso da 1,4 milioni a 423 mila euro. Un calo attribuito direttamente all'assenza di live e concerti di gruppo. Il patrimonio netto rimane alto, ma nessuna carriera individuale si è avvicinata nemmeno lontanamente a questi numeri. Tour e streaming fanno la differenza : solo nel 2023 la band ha suonato davanti a oltre un milione di fan in 27 paesi e 4 continenti , con un totale di 10 miliardi di stream e biglietti spesso sold-out già in pre-vendita. Questi dati fanno capire la distanza abissale tra il brand Måneskin e i singoli talenti slegati dal marchio collettivo .

: solo , con un totale di 10 miliardi di stream e biglietti spesso sold-out già in pre-vendita. Questi dati fanno capire la . Impatto sul business musicale: i Måneskin rappresentano una delle poche eccellenze italiane esportabili all’estero, capaci di generare fatturati da superstar internazionali e rialzare - letteralmente - il valore di mercato della musica italiana contemporanea. Il loro ritorno farebbe bene non solo agli artisti stessi, ma anche a discografici, promoter, media e sponsor.

I Manskin ai tempi della loro vittoria a Sanremo

Senza la formula della “band-mito”, manca la scintilla

Damiano ha già dichiarato più volte che considererà la reunion solo quando sentiranno di poterla vivere “come un gioco, non come un lavoro”. Ma oltre ai sogni di libertà artistica, la realtà è che la nostalgia si fonde con una crisi di identità e numeri, e il ritorno avrebbe un impatto immediato su mercato, pubblico e conti bancari.