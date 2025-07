Sussurri e grida: "Bergman nazista". L’ombra di Hitler sul Novecento

Ma Ingmar Bergman era nazista? Il regista del Settimo sigillo, della partita a scacchi con la Morte, quello che esplora come nessun altro i tormenti dell’anima, i sensi di colpa di ciascuno di noi, l’uomo che si interroga sul silenzio di Dio – insomma, il più spirituale dei registi – era entusiasta di Hitler, il più tremendo criminale del Novecento? La bomba l’ha fatta deflagrare – o meglio, l’ha riportata davanti ai nostri occhi – l’attore svedese Stellan Skarsgard. Ospite del festival di Karlovy Vary, in Repubblica ceca, Skarsgard non è andato per il sottile, tirando in ballo il maestro svedese: "Ingmar Bergman è l’unica persona che conosco che abbia pianto quando Hitler è morto", ha dichiarato Skarsgard, che ha collaborato con Bergman in un film per la tv del 1983: "Non era una persona simpatica. Un bravo regista, sì, ma un vero str…, un manipolatore. Ed è stato un nazista durante la guerra".

Ma è vero? Sì. Nella sua autobiografia Lanterna magica, uscita nel 1987, non ne fa mistero. Nell’estate del 1934, con Hitler al potere da un anno appena, il giovane Bergman viene invitato in Germania per una specie di Erasmus ante litteram. Finisce ospite di una famiglia tedesca devotamente hitleriana: "Domandai se dovevo stendere anch’io la mano e dire Heil Hitler come tutti gli altri. Stesi la mano e dissi Heil Hitler, era divertente", scrive. E nella vicina Weimer, il giovane Bergman assiste all’arrivo di Hitler: "Gridai come tutti gli altri, stesi il braccio come tutti gli altri, ululai come tutti gli altri, amai come tutti gli altri".

La svolta, per Bergman, avviene solo dopo la fine della guerra. Quando viene a conoscenza dell’orrore dei lager. "Dapprima la mia ragione non volle accettare quel che i miei occhi registrarono. Come molti altri, definii quelle immagini menzogne manipolate dalla propaganda. Quando infine la verità prevalse, fui preso dalla disperazione, e il disprezzo di me stesso si rafforzò fino al superare il limite del sopportabile".

Fa impressione scoprire come Bergman sia stato sostenitore del delirio nazista. Ma non è stato l’unico, in un Novecento in cui molti intellettuali europei hanno flirtato col nazismo. Martin Heidegger, il filosofo esistenzialista tedesco, aderì al partito nazista nel 1933, e non offrì mai una inequivocabile ritrattazione o scusa pubblica per la sua adesione. Lo scrittore premio Nobel norvegese Knut Hamsun scrisse un necrologio elogiativo alla morte di Hitler, di cui fu un ammiratore dichiarato fino alla fine. Non nascose le sue simpatie per il nazismo Louis-Ferdinand Céline, autore di Viaggio al termine della notte, ma anche di pamphlet violentemente antisemiti. Durante l’occupazione tedesca della Francia, si sospetta che Céline fosse un agente dei nazisti nella Parigi occupata. E ovviamente, non si può non parlare di Leni Riefenstahl: la regista di Hitler. Fu lei a celebrare il regime con film come Il trionfo della volontà sul raduno nazista di Norimberga e Olimpia, sulle Olimpiadi di Berlino del 1936. Dichiarò di non essere mai stata a conoscenza dello sterminio dei lager, e ha vissuto fino a cent’anni senza mai condannare il regime che aveva così potentemente celebrato.

C’è anche il caso di Günther Grass. Lo scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1999, autore del Tamburo di latta, critico inflessibile del nazismo, rivelò nel 2006 di essersi arruolato volontario a 17 anni nelle SS, alla fine della Seconda guerra mondiale. Grass ha dichiarato di essere stato catturato subito, e di non aver sparato un solo colpo: resta, tuttavia, la macchia di quell’adesione, taciuta per più di mezzo secolo.