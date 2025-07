Alessandro Greco: la castità, la fede, il rapporto con la moglie Beatrice Bocci. Il suo racconto

Roma, 16 luglio 2025 – Alessandro Greco è uno dei volti più noti del piccolo schermo nonché uno dei protagonisti di ‘Unomattina Estate’ su Rai1. Ma, prima ancora che un presentatore è un uomo che, nella vita, ha fatto scelte forti. Decisioni dettate dalla fede e condivise con la moglie Beatrice Bocci, ex modella e attrice conosciuta nel 1997 e sposata nel 2014, come quella di “accogliere la castità matrimoniale”.

Dalla famiglia agli inizi della carriera, fino a ‘Furore’

Nel corso di una lunga intervista al Corriere della sera, Greco ha ripercorso la sua carriera, dalle feste di piazza al successo travolgente di ‘Furore’, fino ai momenti più difficili e ingiusti. Ma il suo percorso ha un filo conduttore che va ben oltre la carriera: la ricerca autentica di affetto e senso. Cresciuto in una famiglia segnata dalla rigidità e dalla carenza di comunicazione, Greco ha trovato nell'intrattenimento un modo per ricevere affetto. “Non era egocentrismo, era una fame d’amore”, racconta. E così, imitazioni, radio, prime apparizioni in TV e infine il salto nei programmi nazionali: una gavetta che ha costruito la sua identità artistica.

Alessandro Greco: “Io e mia moglie abbiamo accolto la castità”

Ma è nella dimensione privata che Alessandro Greco ha compiuto la scelta più controcorrente, vissuta però come naturale: la castità matrimoniale. Una decisione presa con la moglie Beatrice Bocci non per imposizione, ma per fede: “Abbiamo accolto la castità per rimettere al centro i sacramenti, per poterci sposare in Chiesa e vivere pienamente il nostro cammino spirituale. Non ci è stata prescritta, è stata una libera scelta sponsale”. Una scelta maturata dopo anni di relazione e due figli, accolta come segno di unione più profonda con Dio e tra loro. Lei stessa ne ha parlato nel libro che ha pubblicato insieme al marito: ‘Ho scelto Gesù. Un'infinita storia d'amore’. Si tratta di un tema delicato, spesso semplificato dai titoli, ma che per la coppia rappresenta “il livello massimo di unione spirituale”. Nel tempo, la loro relazione è stata perfino oggetto di critiche e pregiudizi: “Ci hanno descritti come due integralisti. In realtà eravamo solo due innamorati che volevano costruire una famiglia”. Anche per questo il presentatore sottolinea con forza: “Alla fine l’amore vince sempre”.

"Sono un uomo affettivamente realizzato”

E poi c’è il presente. Oggi, nonostante alti e bassi professionali, si definisce un uomo “affettivamente realizzato”. La fede, l’amore e la gratitudine sono diventati il vero centro della sua vita. E nel frattempo, continua a sognare: “Forse un’impresa di famiglia. Ma prima di tutto, voglio allenarmi ogni giorno alla gratitudine”.