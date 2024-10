Victoria's Secret Show 2024, Angeli in sfilata 6 anni dopo. Tra polemiche e rivincite, la parabola del marchio

Roma, 16 ottobre 2024 - Dopo sei anni di stop, tornano in passerella gli 'Angeli' di Victoria's Secret: la sfilata evento del brand di lingerie si è svolta ieri a New York, lanciando segnali di cambiamento. Lo spettacolo arriva dopo un' importante operazione di rebranding volta a rinnovare il marchio per superare le controversie che lo hanno coinvolto.

Vittoria Ceretti, Gigi Hadid, Irina Shayk, Eva Herzigova, Carla Bruni, Kate Moss: sono alcune delle super top model che hanno sfilato per il brand. Ma per celebrare il ritorno in grande stile dello show è andata in scena anche la performance di un cast musicale tutto al femminile: sul 'pink carpet' Tyla, Lisa e soprattutto Cher.

Le polemiche e le critiche riguardanti la promozione di una fisicità pericolosa, ma anche il rifiuto di far sfilare modelle trans sono il motivo principale per cui lo show di Victoria's Secret si è fermato per cinque anni. Per la ripartenza in passerella si sono viste modelle curvy e volti nuovi, segno di una crescente apertura verso la body positivity.