Lady Diana e quella notte pazza con Freddie Mercury nel locale gay. Verità o leggenda?

La strana coppia formata da Lady Diana e Freddie Mercury è stata protagonista di un episodio curioso e inaspettato, raccontato da Edward White nell’ultima biografia sulla sfortunata principessa: ‘Dianaworld: An Obsession’. Ma cosa è accaduto davvero?

Diana si travestì da uomo per uscire con Freddie

Si narra di una serata ‘epica’ del 1988 in cui la principessa avrebbe fatto visita al Royal Vauxhall Tavern, un noto locale gay londinese in compagnia del cantante dei Queen, Kenny Everett e all’attrice Cleo Rocos. Secondo il racconto, il gruppo si trovava a casa di Everett, trascorrendo il pomeriggio bevendo champagne e guardando la serie ‘The Golden Girls’ con l'audio disattivato, divertendosi a inventare dialoghi piccanti. Quando emerse l'idea di uscire per andare nel locale, Diana espresse il desiderio di unirsi a loro. Data la sua notorietà, ovviamente, gli amici erano preoccupati dalla possibilità che venisse riconosciuta. Fu così che decisero di travestirla da uomo per non attirare l’attenzione: le fecero indossare una giacca militare mimetica, un cappello di pelle e occhiali da sole da aviatore, cercando di farla passare per un eccentrico modello gay. Un travestimento incredibile.

Verità o leggenda?

Una volta nel locale, l'attenzione del pubblico si concentrò su Mercury e gli altri, permettendo a Diana di passare inosservata. La principessa ordinò un bicchiere di vino bianco e una birra, godendosi l'anonimato e la libertà di quella serata. Poi il gruppo lasciò il locale, e lei tornò in taxi a Kensington Palace. In seguito, inviò un biglietto di ringraziamento a Everett, restituendogli i vestiti prestati. Peter Freestone, ex assistente personale di Freddie, ha messo in dubbio la veridicità di un aneddoto che è già diventato leggenda e che ha ispirato anche il musical Royal Vauxhall. In ogni caso su una cosa non ci sono dubbi: la principessa e il grande cantante erano legati da una forte amicizia lontana dai riflettori che si è interrotta solo il 24 novembre del 1991 con la morte del leader dei Queen.