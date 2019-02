Roma, 13 febbraio 2019 - "Non peccano affatto coloro che peccano per amore", diceva Oscar Wilde. A poche ore da San Valentino 2019, è caccia alle frasi da dedicare alle persone che condividono con noi spaccati di vita, giorni o anche solo momenti che toccano il cuore. Regali per lui e per lei, pensieri e citazioni famose, idee su dove andare e cosa fare: la festa degli innamorati è anche questo, un'occasione per ricordare quanto si ama e quanto sia importante la presenza nella nostra vita di chi ci scalda quotidianamente l'animo o lo accende all'improvviso.

A volte basta anche solo un pensiero, non serve tanto. Iniziate con un bel messaggio da inviare già stasera o la mattina del 14 febbraio. Whatsapp, Facebook o gli sms sono i canali più rapidi per raggiungere chi avete a cuore. E magari questa volta, perché no, si può pure investire qualche minuto in più una lettera romantica da far trovare al risveglio. Non è un problema se la fantasia decide di non aiutarvi nel trovare le giuste parole, qui potrete infatti trovare alcune idee e consigli sulle citazioni d'autore e sulle frasi d'amore da inviare al vostro lui o alla vostra lei. Buona ricerca, dunque. Per augurarvi buon San Valentino, noi scegliamo Shakespeare: "Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente".

CITAZIONI FAMOSE SULL'AMORE

- "Se so cos'è l'amore, è grazie a te". (Herman Hesse)

- "Ti amo. Di questa parola so tutto il peso – l’orrore e la meraviglia – eppure te la dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me". (Cesare Pavese)

- "Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse... mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire". (William Shakespeare)

- "Non peccano affatto coloro che peccano per amore". (Oscar Wilde)

- "L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e che ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente". (dal film 'Le Pagine della nostra vita' di Nick Cassavetes)

- "...l'umano arriva dove arriva l'amore; non ha confini se non quelli che gli diamo" (Italo Calvino)

- "Cos'è la giovinezza? Un sogno. Cos'è l'amore? Il contenuto del sogno" (Søren Kierkegaard)

- "Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti (Rosamunde Pilcher)

- "Un cuore che ama non conosce orizzonti". (Antonio Aschiarolo)

- "Nell’amore c’è sempre un po’ di follia. Ma nella follia c’è sempre un po’ di saggezza". (Friedrich Nietzsche)

- "Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili". (Tarun Tejpal)

- "Che l'amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell'amore" - (Emily Dickinson)

- "Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno" (Emile Verhaeren)

- "Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte".

(William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

- "Rinuncia al tuo potere di attrarmi ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti". (William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate)

- "Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene" (Pablo Neruda)

LE MIGLIORI FRASI D'AUGURI

- Nella vita di tutti i giorni si è sempre troppo impegnati per ricordare quanto siamo ancora innamorati. San Valentino è un buon giorno per fermarsi, per capire e per dire quanto sia meraviglioso stare insieme! Buon San Valentino amore mio

- La vita è come un puzzle. Tante volte ho provato a metterla in ordine, ma invano. Poi ho incontrato te e mi sono accorto cos'è che mancava. Buon San Valentino

- Due persone e lo stesso battito di cuore, due silenzi che hanno finalmente trovato le loro parole. Ecco cosa siamo, ecco cos'è l'amore

- Prima di incontrarti vivevo una vita che non era la mia, ingarbugliata nella quotidianità e nelle mie insicurezze. Conoscendoti, hai fatto nascere nel mio cuore l'arcobaleno e io ho imparato a vivere la vita, e le mie incertezze si sono dissolte. Buon San Valentino

- Ci sono tante belle frasi sull'amore. Da Shakespeare a Oscar Wilde... La mia preferita però rimane quella più sgrammaticata che si possa creare: il tuo nome unito al mio. Buon San Valentino

- Penso di essere l'uomo più felice al mondo da quando ti ho al mio fianco. Ti amo amore mio, buon San Valentino

- Non importa se siamo lontani e non possiamo vederci come vorremmo. Mi basta sapere che ti ho accanto per essere felice. Auguri di buon San Valentino amore mio

- Le cinque lettere della parola amore sono troppo poche per esprimere tutto quello che provo per te e la vita troppo breve per dimostrartelo. Ti sarò sempre accanto, buon San Valentino con infinito amore

- San Valentino è quella festa di cui hanno bisogno le persone che non hanno abbastanza immaginazione per essere romantiche tutto il resto dell'anno

- Non ho mai detto a nessuno "mi manchi". Non ne ho mai sentito il bisogno. So che nonostante la distanza mi sei vicino, mi pensi, ti preoccupi della mia giornata e dei miei problemi. Questo è l'amore che voglio ricevere, grazie amore mio

- Nella pasta c'è il ragù, nel mio cuore ci sei tu (anonimo)

- Amore, ti ho fatto un regalo speciale per questo San Valentino: un biglietto per Parigi. Io scendo dai miei. Tanti auguri!