Rushdie: “Scriverò un libro sull’attentato contro di me”

Londra, 2 maggio – Salman Rushdie sta per scrivere un libro su quanto gli è accaduto: essere stato accoltellato sul palco durante un evento pubblico a New York. L'autore ha detto al festival letterario di Hay che ha bisogno di "superare" in forma letteraria l'attentato che ha subito prima di scrivere qualsiasi altra cosa.

Salman Rushdie sta scrivendo un libro sull'essere stato accoltellato sul palco a New York l'anno scorso, un attentato che lo ha lasciato senza vista da un occhio. "Sto cercando di scrivere un libro sull'attentato contro di me, cosa è successo e cosa significa, non solo sull'attentato, ma intorno ad esso", ha detto in un'apparizione zoom preregistrata, secondo quanto riporta il "Guardian". “Sarà un libro relativamente breve, un paio di centinaia di pagine. Non è il libro più facile del mondo da scrivere, ma è qualcosa che devo fare per superare il trauma e per poter fare qualsiasi altra cosa. Non posso davvero iniziare a scrivere un romanzo che non ha niente a che fare con questo... Quindi devo solo affrontarlo".

Rushdie, 75 anni, ha trascorso sei settimane in ospedale dopo l'attentato. Oltre alla perdita della vista, le ferite a una mano gli hanno lasciato mancanza di sensibilità in alcuni polpastrelli, il che rende difficile la digitazione. L'uomo sospettato di aver accoltellato Rushdie, Hadi Matar, è stato accusato di tentato omicidio.

Rushdie ha detto al pubblico di Hay che "stava andando bene" ed è stato "gratificato" dalla risposta positiva al suo ultimo romanzo, "Victory City" (in Italia "La città della vittoria", edito da Mondadori), che è stato completato prima dell'attentato. “Non do mai niente per scontato”, ha detto. "Alla maggior parte delle persone sembra piacere il libro e questo significa molto." Lo scrittore indiano naturalizzato britannico ha ricevuto la medaglia del festival Hay di quest'anno per "Victory City". In una tavola rotonda sul romanzo, Margaret Atwood ha detto che il libro "si legge come una fiaba - e poi meno come una fiaba e più come la Guerra delle due rose". La scrittrice turca Elif Shafak ha detto che si tratta di una "miscela della politica e della realtà ma ncor più dure, con un'immaginazione immensa". Douglas Stuart, che ha vinto il premio Booker per il suo romanzo d'esordio, "Shuggie Bain", ha detto che è come un "meraviglioso arazzo" e che c'era una "enorme ricchezza nel suo lavoro, ricchezza che non ha rivali".

Al momento dell'attentato a Rushdie l'anno scorso, il romanziere aveva vissuto senza sicurezza 24 ore su 24 per due decenni dopo essere stato costretto a nascondersi per quasi 10 anni quando fu emessa una fatwa da Ruhollah Khomeyni, la guida suprema dell'Iran, dopo la pubblicazione dei "Versi satanici" nel 1988.