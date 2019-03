Roma, 15 marzo 2019 - Il pubblico sceglie il vincitore di Sanremo Young mentre arriva Julia Roberts per il gran finale di stagione di ‘C’è posta per te’. Tra fiction e misteri parte anche la nuova avventura di ‘Ciao Darwin’. Le principali proposte del fine settimana: ecco i programmi tv e cosa c’è da vedere stasera e nel weekend.

Guida tv

Venerdì 15 marzo

Su Raiuno, in prima serata, c’è ultima puntata di ‘Sanremo Young 2019’, condotto da Antonella Clerici: quattro ragazzi in gara, solo uno sarà il vincitore che parteciperà alla prossima edizione di ‘Sanremo Giovani’. Tra gli ospiti Riccardo Cocciante e Raoul Bova, in giuria c’è anche Belen Rodriguez.

Raitre, alle 21,20 propone il film ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli.

Su Canale 5, in prima serata, inizia ‘Ciao Darwin 8’ condotto da Paolo Bonolis e con Luca Laurenti. Nella prima puntata si sfidano la squadra ‘chic’, capitanata da Enzo Miccio e quella degli ‘shock’ capitanata da Lisa Fusco.

Su Rete 4, alle 21,20, a ‘Quarto Grado’ si parlerà dell’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne di Macerata violentata e uccisa il 30 gennaio 2018.

Su Tv8, alle 21,15, va in onda la seconda semifinale di ‘Italia’s Got Talent’; in giuria Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.



Sabato 16 marzo

Il pomeriggio di Canale 5 inizia con la classe di ‘Amici’ alle prese con nuove sfide verso il serale (che inizierà il 30 marzo). A seguire nel salotto di ‘Verissimo’, da Silvia Toffanin, arriveranno Renzo Arbore, Veronica Pivetti e Ambra Angiolini oltre all’ex naufrago Jeremias Rodriguez.

La prima serata della rete ammiraglia Mediaset è con l’ultima puntata di ‘C’è posta per te’: Maria De Filippi consegna la posta alla star di Hollywood Julia Robers.

Raiuno, in prima visione tv, alle 21,20 propone ‘Chi m’ha visto’, la commedia di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello. Film anche su Paramount Network (canale 27): 21.10 va in onda ‘Closer’, un intreccio amoroso ambientato a Londra con conJude Law, Julia Roberts, Natalie Portman e Clive Owen.



Domenica 17 marzo

Su Raiuno il pomeriggio inizia alle 14 con Mara Venier a la sua ‘Domenica In’ dove si festeggia (anticipatamente) la festa del papà con Red Canzian e i figli Chiara e Phil, Lino Banfi con la figlia Rosanna e tanti altri ospiti.

Su Canale 5, invece, Barbara D’Urso conduce ‘Domenica Live’ (ore 17,20) tra gossip e politica.

In prima serata su Canale 5 va in onda la terza puntata della fiction ‘Il silenzio dell’acqua’ con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Su Italia 1 torna il consueto appuntamento domenicale con ‘Le Iene Show’ tra servizi di cronaca, attualità, inchieste e dissacranti interviste.

Su Raiuno, in prima serata, c’è il consueto talk show di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’: tra i tanti ospiti anche Enrico Nigiotti che si esibirà in ‘Nonno Hollywood’.