Prime Video: ecco le serie tv disponibili da agosto 2024

In arrivo anche per il mese di agosto 2024 alcune nuove serie tv pronte ad arricchire il catalogo di Prime Video. A seguire potete leggere i titoli con la data d’uscita e alcune curiosità.

Batman: Caped Crusader

Dal 1 agosto è disponibile la nuova serie animata prodotta da J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Gli episodi vogliono offrire una rivisitazione in stile noir del mito di Batman, concentrandosi soprattutto su un giovane Bruce Wayne durante le prime fasi della sua carriera di nemico del crimine a Gotham City.

Prende ispirazione dalle storie anni Quaranta e Sessanta legate al personaggio. “Batman: Caped Crusader” esplora i temi della corruzione e del crimine in un'ambientazione d'epoca stilizzata. Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel maggio 2021 ed è stato elogiato dalla critica per il tono maturo e la rappresentazione complessa del supereroe, distinguendolo dagli adattamenti precedenti. Un’operazione promossa composta da 10 episodi resi disponibili tutti quanti nella data del 1 agosto 2024. Molto probabile un seguito con una seconda stagione in arrivo nel 2025 o inizio 2026 dopo le ottime recensioni di critica e pubblico.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Stagione 2

Sicuramente, tra i prodotti di agosto, questa serie tv è fra i più attesi e viene vista come “la risposta” di Prime Video al successo di ‘Il trono di spade’ e ‘House of the dragon’. La prima stagione è stata presentata in anteprima il 1 settembre 2022, con i suoi primi due episodi. Il resto della prima stagione di otto episodi è stato rilasciato fino a ottobre di quell’anno.

Amazon ha affermato che la stagione è stata la più vista tra tutte le loro serie originali. La seconda stagione, invece, andrà in onda da agosto ad ottobre 2024, con una cadenza settimanale dei nuovi episodi. Primo appuntamento il 29 agosto mentre l’epilogo è previsto per il 3 ottobre 2024. Dalle anticipazioni emerse e dalla sinossi della serie tv, scopriremo che, cacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua arguzia e intelligenza per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere che gli daranno la possibilità di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua volontà, con un potere assoluto.

La serie racconta i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli Anelli del Potere, l'ascesa dell'Oscuro Signore Sauron, la caduta del regno insulare di Númenor e l'ultima alleanza tra Elfi e Uomini, condensati negli episodi che compongono la produzione.

Le altre serie tv, tra nuovi arrivi e titoli in scadenza

Tra le altre serie in arrivo nel catalogo di Prime Video vi segnaliamo l’ottava stagione di ‘Fear the walking dead’ dal 1 agosto, la stagione 10 di ‘Naruto: Shippuden’ (anche questa dal 1 agosto), le stagioni dalla 1 alla 7 di ‘Buffy – L’ammazzavampiri’ (dal 5 agosto) e le cinque stagioni di ‘Prison Break’ a partire dal 19 agosto 2024.

Attenzione anche alle scadenze delle serie tv già presenti nel catalogo della piattaforma streaming. A partire dal 4 agosto non sarà più disponibile la prima stagione di ‘The Head’ mentre dal 31 agosto scadranno i diritti per le quattro stagioni di ‘S.W.A.T.’.