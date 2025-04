Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? Gli ultimi rumors sul cast

Roma, 29 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per l’edizione 2025 de ‘L’Isola dei famosi’, il reality show di Canale 5 che ripartirà ufficialmente il 7 maggio e che, per la prima volta, sarà condotto dalla ‘iena’ Veronica Gentili. In Honduras, insieme agli altri vip potrebbe esserci anche una sorpresa: Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’.

Adinolfi volerà davvero sull’Isola?

Secondo alcune indiscrezioni Mario Adinolfi parteciperà come concorrente alla 19esima edizione del reality show che sarà ambientata, come nelle stagioni precedenti, nell'arcipelago di Cayos Cochinos, situato al largo della costa settentrionale dell'Honduras. Giornalista, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del movimento politico "Popolo della Famiglia", Adinolfi è noto per le sue posizioni conservatrici. E, se fossero confermate le indiscrezioni lanciate dal sito di Davide Maggio, questa sarebbe la sua prima esperienza in un reality show televisivo. Adinolfi ha iniziato la carriera giornalistica alla fine degli anni '80, collaborando con testate cattoliche come Avvenire, Europa, Il Popolo e La Discussione, oltre che con Radio Vaticana. Dal 1996 al 2001 è approdato al TG1, per poi dedicarsi alla politica, prima nelle file del Partito Democratico poi nella formazione che ha fondato.

Gli altri vip che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2025

In attesa di scoprire se ci sarà anche il giornalista e politico romano, 'Tv Sorrisi e Canzoni' ha svelato i nomi dei primi 12 concorrenti in partenza: Loredana Cannata (attrice); Angelo Famao (cantante); Antonella Mosetti (showgirl); Chiara Balistreri (vittima di violenza); Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello); Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne); Omar Fantini (comico); Mirko Frezza (attore); Camila Giorgi (ex tennista); Patrizia Rossetti (conduttrice); Nunzio Stancampiano (ex concorrente di Amici) e il cantante Paolo Vallesi.