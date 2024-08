Film in uscita ad agosto su Sky e NOW

Il grande cinema non si spegne nemmeno ad agosto e Sky è pronta a intrattenere i suoi abbonati con diverse novità e attese prime visioni. A seguire potete trovare una guida con i titoli in arrivo nelle prossime settimane accanto alla rispettiva data d’uscita.

Priscilla

Con la regia di Sofia Coppola, dal 26 agosto, arriverà ‘Priscilla’. La pellicola è un dramma biografico americano del 2023 incentrato sulle memorie del 1985 ‘Elvis and Me’ di Priscilla Presley (che è produttrice esecutiva del film) e Sandra Harmon.

Racconta la vita di Priscilla (interpretata da Cailee Spaeny) e la sua relazione romantica con Elvis Presley (Jacob Elordi), non sempre facile e costellata da alti e bassi. “Priscilla” è stato proiettato in anteprima all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 4 settembre del 2023. Da fine ottobre/inizio novembre è stato distribuito nei cinema americani e la protagonista, per la sua convincente interpretazione, è stata candidata come Miglior Attrice ai Golden Globe Awards. La critica ha apprezzato il risultato finale e il punto di vista del racconto da parte di Priscilla, reso ancora più raffinato e intenso grazie alla scelta di Cailee Spaeny per il ruolo. Parole di stima sono state spese anche dalla regista Jane Campion che ha elogiato pubblicamente il film, dicendo: "Non fatevi ingannare dall'apparente delicatezza della visione di Sofia Coppola o dalla delicata sensibilità del suo sguardo, è solo che Sofia gioca con la delicatezza per offrire la durezza. C'è così tanta audacia, rischio e rigore nel cinema di Sofia, così tanta fiducia radicale che spaventa a morte i registi meno noti”.

Con un budget di circa 20 milioni, il film non ha brillato particolarmente al box office, ottenendo comunque un incasso di circa 33.1 milioni, in tutto il mondo.

The Nun 2

Il mese si apre con i brividi assicurati da ‘The Nun 2’, disponibile dal 7 agosto 2024. Con la regia di Michael Chaves e la sceneggiatura scritta da Ian Goldberg, Richard Naing e Akela Cooper è l’ottavo capitolo del franchise ‘The Conjuring Universe’. La pellicola è interpretata da Taissa Farmiga, Jonas Bloquet e Bonnie Aarons con le new entries Storm Reid e Anna Popplewell che si uniscono al cast del primo capitolo.

‘The Nun II’ è stato distribuito nei cinema degli Stati Uniti dalla Warner Bros. Pictures l'8 settembre 2023 ed è risultato essere un successo commerciale, incassando 269 milioni di dollari in tutto il mondo dinanzi ad un budget di appena 38.5 milioni. Nonostante il riscontro da parte del pubblico, la pellicola è stata poco apprezzata dalla maggior parte della critica internazionale. Accusato di poca originalità, ha avuto un giudizio migliore rispetto al primo capitolo ma poco memorabile.

La storia è ambientata in Francia, nel 1956. In un collegio, un prete muore in maniera misteriosa. Suor Irene inizia ad indagare sulla creatura che infesta l'istituto e scopre che l'entità non è altro che Valak, il demone con sembianze di suora che aveva già affrontato, precedentemente, negli anni.

To catch a killer – L’uomo che odiava tutti

Dal 5 agosto 2024 si può vedere anche ‘To catch a killer – L’uomo che odiava tutti’. Si tratta di un thriller poliziesco del 2023 diretto da Damián Szifron e scritto da Szifron e Jonathan Wakeham. Il cast è composto da Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo e Ralph Ineson.

Al centro della storia una giovane poliziotta di Baltimora talentuosa ma con un carattere complicato che viene reclutata dall'FBI per aiutare nelle indagini per rintracciare e catturare un assassino. La notte di Capodanno a Baltimora, un cecchino inizia ad uccidere persone a caso, utilizzando esplosioni di fuochi d'artificio come copertura. A ricevere tra i primi la chiamata per l’intervento è proprio la poliziotta di pattuglia Eleanor Falco, impegnata nella difesa dei cittadini in quella notte particolare.

Le recensioni sulla pellicola sono state variegate ma alcune hanno criticato la struttura della sceneggiatura, giudicata poco convincente. Condiviso nelle sale nell’aprile 2023 in America, è stato distribuito solo in alcuni cinema selezionati e non è andato oltre i 3 milioni di dollari al box office.

La terra promessa

Il film, storico epico, è uscito nel 2023, diretto da Nikolaj Arcel e scritto da Arcel e Anders Thomas Jensen. Prima della distribuzione è stato presentato in anteprima mondiale il 31 agosto dello scorso anno durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in competizione per il Leone d'oro.

Questa la trama della pellicola: Ludvig von Kahlen, nel 1755, caduto in rovina, si propone di conquistare l'aspra e inabitabile brughiera danese con un solo e unico obiettivo, apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare.

‘La terra promessa’ è stato un insuccesso al cinema. Di fronte a un budget per la produzione di 8 milioni di dollari ne ha incassati nemmeno un milione in tutto il mondo (per l’esattezza 956,198 mila dollari). La critica, però, ha espresso il proprio parere positivo di fronte al progetto. In quasi tutte le recensioni viene evidenziato come Mads Mikkelson conduca lo spettatore attraverso il selvaggio territorio della Terra Promessa con un barlume di speranza, in un epico racconto nordico dalle sfumature western.

Sarà disponibile su Sky e in streaming su Now (per gli abbonati alla sezione cinema) a partire dal 12 agosto 2024.

Mindcage – Mente criminale

Il thriller parla di un assassino imitatore che semina terrore, uccidendo diverse vittime. Jake Doyle e Mary Kelly, due detective, decidono di chiedere aiuto a un serial killer che si trova in carcere e che è stato soprannominato "l'Artista". Mentre Mary scava a fondo nella brillante e pericolosa psiche dell'Artista, lei e Jake vengono attirati in una sorta di gioco del gatto col topo. Si apre una corsa contro il tempo per stare un passo avanti a entrambi i criminali e riuscire a risolvere l’indagine per fermare l’omicida.

Il cast è formato da Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Jacob Grodnik e Aiden Turner.

Il film è uscito in un numero limitato di sale a fine dicembre 2022. Successivamente è stato reso disponibile su Netflix in tutto il mondo, entrando nella top ten con oltre 9 milioni di spettatori nella sua prima settimana dalla distribuzione. Molti critici hanno paragonato il film a Il silenzio degli innocenti, Seven e Fallen ma hanno bocciato il risultato, con pochissime opinioni positive.