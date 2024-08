Paramount+: le serie tv e i film di agosto. Le novità da vedere

Se siete abbonati a Paramount+ e vi state chiedendo quali siano le novità legate al mese di agosto 2024, siete nel posto giusto. Ecco tutte le serie tv e i film in arrivo nelle prossime settimane sulla piattaforma streaming.

Le serie tv

Per quanto riguarda le serie tv, continuano gli appuntamenti settimanali con i nuovi episodi di produzioni già disponibili. Siamo arrivati al capolinea della terza stagione di ‘Mayor of Kingstown’, in catalogo dal 5 agosto. Inoltre, procede la messa in onda della quarta e ultima stagione di ‘Evil’ che saluterà il pubblico e si congederà, per sempre, il 23 agosto 2024. Novità con ‘Le Bureau – Sotto Copertura’ la serie tv di Canal+ che avrà un remake americano con protagonisti Micheal Fassbender e Richard Gere con il titolo ‘The Agency’. Saranno immediatamente rese disponibili tutte e 5 le stagioni che hanno composto la serie tv. Al centro della trama la vita di tutti i giorni e le missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterna francese (DGSE). Sotto una falsa identità, dovranno individuare e reclutare buone fonti di intelligence. La produzione è stata apprezzata dalla critica internazionale ed è stata addirittura indicata dal New York Times al terzo posto in una classifica sulle migliori serie tv degli anni 2010. Il 10 agosto spazio a una nuova serie animata, ‘Tales of the teenage mutant ninja turtles’. Le 4 tartarughe, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, si ritrovano ad affrontare nuove minacce e a fare unione con antichi alleati per sopravvivere sia alla vita degli adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell'ombra delle vie di New York.

I film in arrivo ad agosto 2024

Dal 21 agosto arriva la prima visione tv di ‘Bob Marley: One Love’. La pellicola ripercorre l’emozionante vita del leggendario musicista, omaggiando l’artista e la musica di un'icona che è stato fonte di ispirazione per intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore, pace e unità. Interpretato da Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch e James Norton. Il film è diretto da Reinaldo Marcus Green, scritto da Terence Winter & Frank E. Flowers.

Con un budget di 70 milioni, ne ha incassati 179,4 in tutto il mondo, al box office. In Giamaica, l'incasso della pellicola, nel giorno di apertura, è stata di 100.000 dollari, con una quota di mercato dell'89%, stabilendo un record per il più grande incasso al botteghino di tutti i tempi nel paese. Dal 7 agosto ‘Autosufficienza’. Si tratta di una commedia-thriller scritta, diretta e interpretata da Jake Johnson, al suo esordio nel ruolo di regista. Un uomo (Jake Johnson) riceve un’offerta di un milione di dollari per partecipare a un gioco nel quale alcuni cacciatori dovranno tentare di ucciderlo. Lui è convinto di aver trovato la scappatoia perfetta poiché potranno attaccare solo quando lui è da solo, senza altre persone intorno a lui. Ma i suoi amici e la sua famiglia non credono a quanto gli viene raccontato. E, improvvisamente, tutto si complica... In arrivo anche film dal mondo di ‘Paw Patrol’. Disponibili due film dal 23 agosto (‘Paw Patrol: Dino Rescue’ e ‘Paw Patrol: Rescue Knights’) e altre due pellicole in streaming a partire dal 30 agosto 2024 (‘Paw Patrol: Mission Paw’ e ‘Paw Patrol: Moto Pups’).