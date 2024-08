Le serie tv in uscita ad agosto 2024 su Netflix

Se le reti generaliste spesso si ‘spengono’ in estate, soprattutto nel mese di agosto, Netflix continua ad aggiornare il suo catalogo con novità e attese nuove stagioni di serie tv già note agli abbonati. A seguire potete trovare una guida con tutte le news e le anticipazioni per le prossime settimane.

Le novità di Netflix ad agosto 2024

Dal 1 agosto è disponibile la seconda stagione di “Unstable”. Come riportato dalla trama ufficiale, il racconto è incentrato su un genio delle biotecnologie impegnato a risollevarsi da un dramma doloroso grazie al sostegno e all’aiuto del figlio che, allo stesso tempo, tenta di uscire dall'ombra del padre e salvare l'attività di famiglia. Nei nuovi episodi il padre (interpretato da Rob Lowe) vuole mettere alla prova il figlio per capire se possa raccoglierne l’eredità. Sempre in quel giorno è arrivato “Come uccidono le brave ragazze”. La serie tv è tratta dal romanzo di Holly Jackson, A good Girl’s Guide to Murder. Un terribile omicidio-suicidio ha scosso la cittadina di Little Kilton, nel Buckinghamshire, cinque anni prima del periodo in cui si svolge il racconto. La studentessa Andie Bell è stata uccisa e il suo fidanzato, Sal Singh, è stato accusato dell’omicidio prima di togliersi la vita. Ma Pippa "Pip" Fitz-Amobi, 17 anni, è convinta che il vero assassino sia ancora in circolazione. Fa amicizia con il fratello minore di Sal, Ravi, e dà il via ad un'indagine con l’alibi di essere concentrata in un progetto scolastico. La sua curiosità, però, non passa inosservata e la giovane comprende, a sua volta, di essere sempre più in pericolo… La quarta stagione di “The Umbrella Academy” sbarca su Netflix dall’8 agosto 2024. Siamo arrivati all’atto finale della storia. I fratelli Hargreeves si sono separati e si ritrovano senza poteri, pronti ad affrontare una quotidianità decisamente diversa. Ma il padre Reginald è vivo ed è a capo di un impero spietato e potente. Toccherà a loro, ancora una volta, a cercare di salvare il mondo. Anche “Emily in Paris” sta per salutarci. La quarta stagione sarà l’ultima per la serie tv comedy romantica che è diventato, negli anni, un piccolo cult per la piattaforma streaming. Proprio per questo motivo, ci saranno due parti distinte per l’addio. I primi episodi saranno disponibili dal 16 agosto mentre le battute finali arriveranno dal 12 settembre 2024. Dopo le fallimentari nozze tra Camille e Gabriel, Emily prova forti sentimenti per due uomini ma la ex di Gabriel scopre di essere incinta e il rapporto con Alfie diventa sempre più complicato. Il mese di chiude con la prima stagione di “Kaos” e di “Respira”. Il primo titolo è una rilettura delle antiche divinità greche con Jeff Goldblum nei panni di Zeus, Janet McTeer in quelli di Era, Cliff Curtis in Poseidone e, infine, Killian Scott è Orfeo. “Respira”, invece, è una produzione spagnola, di genere medical drama, ambientato a Valencia, nell’ospedale pubblico Joaquin Sorolla. Tra casi difficili da gestire e relazioni sentimentali nati nei reparti, l’arrivo di un paziente molto noto dà il via ad uno sciopero inaspettato e dalle conseguenze impreviste.