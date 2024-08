I film in uscita ad agosto 2024 su Netflix

Nel mare (ahimè figurato) delle repliche in tv nel mese di agosto, Netflix permette diverse novità nel catalogo per i suoi abbonati. Non solo serie ma anche film in esclusiva e pellicole che si aggiungono alla lista della piattaforma streaming. A seguire potete leggere le uscite più interessanti insieme alla relativa data di rilascio.

Film in arrivo su Netflix ad agosto 2024

Se avete apprezzato le pellicole e siete curiosi di vedere la versione integrale, in arrivo il 2 agosto “Rebel Moon – Parte 1 e Parte 2: Director’s cut”. Si torna ad immergersi nelle atmosfere dell’’epica saga fantascientifica di Zack Snyder nei capitoli “Calice di sangue” e “La maledizione del perdono”. Nella versione firmata da Snyder, gli eserciti di Regent Balisarius minacciano un pacifico insediamento su una luna che si trova ai confini dell’universo. Qui la misteriosa straniera Kora rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza e ha la missione di trovare abili combattenti per affrontare, accanto a lei, il Mondo Madre. Dal 16 agosto arriverà nel catalogo “The Union”. Si tratta di un film commedia-thriller d'azione e spionaggio diretto da Julian Farino con la sceneggiatura affidata a Joe Barton e David Guggenheim. La pellicola vede, tra gli interpreti principali, Mark Wahlberg, Halle Berry, Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J. K. Simmons. Un operaio edile si ritrova coinvolto nel mondo dello spionaggio dalla sua ex fidanzata del liceo. Alcune riprese sono state girate anche in Italia, vicino a Trieste, nel settembre 2022. Il 21 agosto sarà disponibile “Nice Girls”. Léo è convinta di essere la migliore poliziotta della riviera francese. Improvvisamente, il collega Ludo, con il quale aveva un rapporto molto stretto, viene ucciso ad Amburgo. La donna vuole a tutti i costi scoprire la verità, ma la sua capa, invece, vorrebbe affidare il caso ad un’altra poliziotta tedesca. Le due si ritrovano a dover collaborare insieme per capire chi è l’assassino di Ludo e, da subito, emergono le differenze evidenti tra i caratteri delle due agenti. Fino a quando scoprono di avere molto in comune… “Incoming- I nuovi arrivati” è una commedia adolescenziale fresca e perfetta per una serata leggera nell’afa estiva. La trama – sicuramente già analizzata in diverse altre pellicole – è incentrata su quattro ragazzi che devono affrontare la loro prima festa scolastica. La pellicola è scritta e diretta da Dave Chernin e John Chernin, al loro lungometraggio d'esordio. Su Netflix dal 23 agosto 2024. Infine, ecco l’ultima segnalazione del mese. Si cambiano atmosfere e si passa dai sorrisi ai brividi. Il 30 agosto spazio a “The Deliverance – La redenzione”. Ebony Jackson è una madre single che si trasferisce con la famiglia in una nuova casa. Una volta arrivati, però, iniziano ad avvenire inquietanti fenomeni nell’abitazione che provocano anche i sospetti dei servizi sociali e minacciano di distruggere la famiglia. La donna si ritrova al centro di una lotta per salvare se stessa e le anime dei suoi figli. Interpretato da Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Mo'Nique, offre una versione unica su una storia vera tenebrosa per una pellicola thriller soprannaturale.