I veti incrociati: "Meloni immobile, decida con chi stare"

Paolo Pombeni, professore emerito in Scienze Politiche. Ci eravamo lasciati con un giudizio positivo sulla diplomazia di Meloni dopo i funerali del Papa. Poi siamo stati esclusi dal tavolo Usa delle trattative sull’Ucraina. Che cosa è cambiato?

"Hanno prevalso i nodi interni alla maggioranza, che suggeriscono, anzi, quasi obbligano, posizioni prudenti".

Tira Forza Italia da un lato, tira la Lega dall’altro.

"Il risultato è una sorta di immobilismo. La premier ripete il sostegno all’Ucraina e partecipa ai volenterosi, ma con una posizione defilata per non allarmare il Carroccio".

Forse troppo defilata? Al secondo incontro non c’era...

"Ci si aspetta, a un certo punto, una partecipazione, almeno a parole, all’idea di un contingente di pace. Ma farlo porterebbe a una crisi con la Lega".

A cosa punta, allora, Meloni?

"L’orizzonte è la conferenza romana di luglio sulla ricostruzione, di cui sono state poste le basi durante il suo bilaterale con Trump. Ma per ricostruire bisogna prima far cessare gli scontri".

Dunque torniamo a Kiev: ha fatto bene Meloni a non andare? È servito collegarsi?

"Nei fatti ha partecipato anche così. Con il vantaggio di non aver corso il rischio di andare ed essere messa ai margini. Perché un dato è oggettivo: anche i leader volenterosi temono la sua concorrenza".

Però, dopo quella con Trump, Zelensky e Macron ai funerali del Papa siamo alla seconda foto mancata.

"L’assenza dalle foto pesa, Ma consideri l’altro scenario: va a Kiev, sta nella foto, riceve il plauso di Forza Italia, ma litiga con la Lega e viene criticata dall’opposizione...".

Invece così?

"Non va ma si videocollega. Evita la foto con i volenterosi e viene criticata solo dall’opposizione, che lo avrebbe fatto comunque".

Dunque una buona strategia?

"Nell’immediato sì. Resta il solito problema: a un certo punto l’Italia dovrà pur scegliere".

Se non lo fa?

"L’indeterminatezza finirà per logorarla. Parlo dello scacchiere interno. Le riforme sono ferme, lo scontro con gli alleati non è mai stato così alto. La Lega alza il tiro, e Forza Italia inizia a essere stufa di questo assecondare un partito che ormai alle urne pesa quanto loro. In più Tajani ha un problema ulteriore: da ministro degli Esteri inizia a malsopportare il doversi presentare ai tavoli senza una posizione chiara del governo".

Soluzioni?

"Nel campo della fantapolitica, l’unica soluzione sarebbe una Grosse Koalition alla tedesca. Ma mi sembra abbastanza inverosimile che FdI possa mai governare col Pd. Ma questo ripropone l’impasse: oggi il governo italiano è come la Ue. Vittima dei veti incrociati".

La politica estera era l’ambito in cui il governo sembrava più forte. È un tallone d’Achille?

"Meloni sperava in un cambio di passo con l’avvento di Trump che, parliamoci chiaro, non c’è stato".

Potrà arrivare col nuovo Papa?

"Leone XIV sembra un pontefice molto realista".

Spingerà dunque per la pace?

"Anche qui leggo commenti che mi lasciano perplesso. Tutti sottolineano che si è espresso per la pace. Ma d’altronde un Papa per la guerra non si vede dai tempi delle Crociate".

Non fa una piega.

"Il punto è che tipo di pace vorrà incentivare".

Secondo lei?

"Mi pare propenda per una pace giusta, che è ben diversa da una resa. Dunque spingerà per ritrovare un equilibrio sullo scacchiere internazionale e ciò sarà un bene. Perché, piaccia o meno, il Papa rimane l’ultima grande e vera autorità morale".