I film in uscita ad agosto 2024 su Prime Video

Generi diversi e interessanti arrivi nel mese di agosto 2024 su Prime Video. Continuando la lettura potete trovare i film pronti a sbarcare, in queste settimane, nel catalogo della piattaforma streaming.

Tutti tranne te

Dal 2 agosto è disponibile una commedia di successo al box office (anche italiano). Parliamo di ‘Tutti tranne te’ diretto da Will Gluck e interpretato da Sydney Sweeney e Glen Powell. Il film si apre con l’incontro tra i due protagonisti, Bea e Ben, che iniziano a frequentarsi fino a quando, un equivoco, interrompe bruscamente il loro legame. Tempo dopo il destino li vede entrambi invitati in un matrimonio in Australia. Tra preparativi di nozze, incomprensioni, liti e un sentimento forse mai sopito, le avventure dei due ragazzi rischiano di minare le nozze in programma.

Una commedia romantica, leggera, pronta a divertire e intrattenere e adattissimo a questo periodo estivo. Costato 25 milioni di dollari, la pellicola ne ha incassati ben 220 in tutto il mondo, diventando un successo oltre ogni aspettativa. La critica non è apparsa entusiasta per il film ma ha compreso gli ingredienti che hanno sancito l’interesse del pubblico: “La regia brillante e un paio di star tremendamente guardabili rendono ‘Tutti tranne te’ un diversivo passabilmente frizzante nonostante una storia tutt'altro che brillante”.

Il vangelo secondo Clarence

La pellicola è scritta e diretta da Jeymes Samuel e prodotta da Samuel, Jay-Z, James Lassiter e Tendo Nagenda. Racconta la storia di un uomo sfortunato di nome Clarence, vissuto nella Gerusalemme del 33 d.C., che tenta di trarre vantaggio personale dall'ascesa di Gesù Cristo, dichiarando di essere un nuovo Messia inviato da Dio. Con questa messinscena punta a liberarsi dai debiti e iniziare una vita di gloria e successo per se stesso. La storia si svolge in tre "Libri": "Il 13° Apostolo"/"Il Nuovo Messia"/"La Crocifissione", con il titolo in stile Dieci Comandamenti.

Il film è stato un flop al botteghino. Con una produzione di 40 milioni di dollari ne è riuscito ad incassare appena 9, in tutto il mondo. Anche la critica non è rimasta colpita dal progetto e ha messo in discussione il risultato con momenti appena divertenti ma senza una uniformità costante. Un’opera che non ha convinto.

Madame Web

‘Madame Web’ è un film di supereroi del 2024 con l'omonimo personaggio della Marvel Comics. Protagonista è Dakota Johnson, insieme a Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Nel film viene raccontata la storia delle origini di Cassie Webb (Johnson), esplorata mentre affronta il suo passato e cerca di salvare tre giovani donne (Sweeney, Merced, O'Connor) da Ezekiel Sims (Rahim), che vuole ucciderle prima che loro diventino Spider-Women in futuro e possano riuscire ad eliminarlo.

Nonostante il mondo Marvel come fonte di apparente sicurezza negli incassi, il film è risultato essere un insuccesso. Ha appena superato i 100 milioni di dollari in tutto il mondo con costi iniziali che si aggirano intorno ai 180 milioni. Dakota Johnson non è rimasta stupita dall'accoglienza del film e ha ritenuto improbabile la sua presenza in un’altra pellicola di supereroi dopo l’esperienza in Madame Web.