Sky, il finale di ‘House of the dragon’ e le altre serie tv di agosto

Un gran finale, una novità e due ritorni. Questo è il menù previsto per il mese di agosto da Sky e NOW (in streaming) per i loro abbonati. Generi e produzioni diverse per ingredienti variegati che possono (e vogliono) accontentare parti diverse del pubblico. A seguire potete leggere una guida con i titoli e le uscite previste nelle prossime quattro settimane.

House of the dragon: il finale

Dal 5 agosto 2024 è in onda l’ultimo episodio di ‘House of the dragon’, la serie tv che ha puntato a conquistare – in eredità – i fan storici de ‘Il trono di spade’. Una scommessa sicuramente non facile ma apparentemente vinta da questa produzione che è stata trasmessa, su Sky, in contemporanea con la distribuzione americana.

La serie televisiva fantasy drammatica creata da George R. R. Martin e Ryan Condal per HBO è il prequel del cult ‘Game of Thrones’, andato in onda dal 2011 al 2019. Si tratta della seconda serie televisiva del franchise “A Song of Ice and Fire” di Martin.

Il racconto inizia circa 100 anni dopo che i Sette Regni sono stati uniti dalla conquista dei Targaryen, quasi 200 anni prima degli eventi narrati dalle serie madre “Game of Thrones” e 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen. Vengono riportati gli eventi che hanno portato al declino della Casa Targaryen, una devastante guerra di successione nota come "Danza dei Draghi".

Presentata in anteprima il 21 agosto 2022, con la prima stagione formata da dieci episodi, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione cinque giorni dopo la sua anteprima che ha ottenuto visualizzazioni record. La seconda stagione è stata presentata in anteprima il 16 giugno 2024, due anni dopo circa, con altri otto episodi. A giugno 2024, prima ancora che andasse in onda il primo episodio della seconda stagione, la serie ha ottenuto un rinnovo per una terza stagione.

Durante l’80esima edizione dei Golden Globe Awards, House of the Dragon ha vinto come Miglior serie televisiva drammatica, mentre Emma D'Arcy ha ottenuto una candidatura come Miglior attrice in una serie televisiva drammatica. “House of the dragon” si è guadagnata ben nove nomination agli Emmy Award, tra cui Miglior serie drammatica, e ha vinto tre British Academy Television Craft Awards.

Il primi episodio di questa seconda stagione ha avuto un esordio pari a 7,8 milioni di spettatori (incluso lo streaming) con un calo del 22% rispetto alla stagione precedente che ne aveva avuti 10 milioni. In America Latina, invece, è avvenuto il contrario: gli spettatori sono aumentati del 30% rispetto alla premiere dalla prima stagione. Il pubblico, comunque, è aumentato sempre più con la distribuzione di nuovi episodi, fino ad un massimo di 8,1 milioni di spettatori nel quarto episodio.

RFDS – Medici dal cielo

La serie tv è ambientata nel selvaggio 'outback' australiano e narra le avventure di un gruppo di medici, che assicurano il servizio sanitario anche nelle aree più irraggiungibili del Paese.

Commissionata da Seven Network e prodotta da Endemol Shine Australia, è andata in onda, con il primo episodio, l'11 agosto 2021, venendo poi rinnovata l’anno successivo per la seconda stagione. RFDS è stata rinnovata ancora per una terza stagione durante gli Upfronts di Channel 7 del 2023.

Appena un anno dopo che Eliza ha lasciato Broken Hill, molte cose sono cambiate dalla sua partenza. La determinata squadra del RFDS South East si ritrova ad affrontare alcune delle sfide più rischiose mai incontrate, sia in aria che a terra, tra di loro e dentro sé stessi. Spazio quindi ad adrenalinici momenti legati ai salvataggi ma anche a riflessioni e rapporti interpersonali che si ritrovano a mutare. La seconda stagione della serie tv è composta da 8 episodi e, in Australia, sono stati trasmessi da agosto a ottobre 2023.

La costa del crimine

Dal 16 agosto 2024 in esclusiva su Sky arriva ‘La costa del crimine’. Ecco la trama ufficiale della serie tv ambientata nei primi anni '80: “Segue le vicende della famiglia Lord, ex gangster di South London. Dopo essere caduti in disgrazia nella gerarchia criminale, i Lord si trovano costretti a fuggire sulla Costa del Sol in Spagna in seguito a un violento scontro tra bande. Vedono questa fuga come un'opportunità per reinventarsi e riconquistare il potere e la gloria perduti. Tuttavia, mentre cercano di stabilirsi e riprendere il controllo, scoprono che le lotte interne alla famiglia sono tanto intense quanto quelle con i loro nuovi avversari”.

Il titolo originale è ‘A Town Called Malice’ ed è una produzione poliziesca britannica cancellata dopo una sola stagione a causa di ascolti non soddisfacenti. Il progetto è stato accolto tiepidamente dalla critica: “È solo un peccato, quindi, che il suo stile vivace non possa essere eguagliato da una sceneggiatura più intelligente”. Giudicato troppo accomodante nella trama e con poca originalità, la serie tv vede come protagonisti Jack Rowan, Tahirah Sharif e Jason Flemyng. In totale gli episodi della prima (e unica) stagione sono 8, trasmessi – nel Regno Unito – da marzo a maggio 2023.

Signora Volpe

Dal 22 agosto sarà disponibile la seconda stagione di ‘Signora Volpe’. Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox), sperando di godersi la campagna italiana mentre inizia una nuova vita lontano dalla sua precedente carriera come agente segreto britannico di alto livello, si ritrova, suo malgrado, costretta a tornare in azione a causa di una serie di crimini nella sua comunità locale. La prima stagione della serie televisiva poliziesca britannica-americana, prodotta da Route 24, è stata trasmessa su Acorn TV.

Sky e Now mandano in onda i tre nuovi episodi a distanza molto ravvicinata dal Regno Unito. Se in UK vengono trasmessi il 29 luglio, 5 e 12 agosto, in Italia il primo dei tre appuntamenti è fissato dal 22 agosto, a meno di un mese dal rilascio inglese.

Le storie sono ambientate a Panicale un comune della provincia di Perugia, nella regione dell'Umbria. Situato sul versante orientale del monte Petrarvella, nel sud-est della Valdichiana, si affaccia sul lago Trasimeno e si trova a circa 35 chilometri da Perugia.

Ancora non è stata ufficializzata una eventuale terza stagione della serie tv.