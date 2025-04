Meghan Markle e la “pace della marmellata” con i reali inglesi: cosa c’è dietro

Roma, 29 aprile 2025 – Una marmellata per addolcire i rapporti con i reali inglesi. Pare che, di recente, Meghan Markle abbia spedito una scatola di delizie di ‘As Ever’, il suo nuovo brand di prodotti artigianali, alla residenza londinese di Re Carlo, Clarence House, accompagnata da un biglietto.

Un’offerta di pace?

Una fonte ha rivelato a ‘Heat’ che potrebbe trattarsi di un’offerta di pace, sostenendo che: “Meghan non ha esitato a mandare un cesto regalo al Re e, nonostante quello che la gente possa pensare, pare che sia stato accolto abbastanza bene. La sua strategia è mostrarsi superiore, così che lei e Harry possano, alla fine, sciogliere il ghiaccio e porre fine a questo stallo con la sua famiglia. Meghan ha sempre pensato che si possa disarmare la gente con la gentilezza. Mostra un volto coraggioso riguardo alla situazione attuale con i suoi suoceri, ma in fondo, non c’è dubbio che sia molto turbata dall’essere così malvista. L’ostilità e la continua mancanza di comunicazione la abbattono molto”. Il tentativo inaspettato di ricucire i rapporti con la famiglia reale arriva in un momento particolarmente teso dato che il principe Harry ha recentemente accusato la sua famiglia di aver ridotto la sua protezione di polizia personale nel Regno Unito, aggiungendo che: “La gente sarebbe scioccata da ciò che viene tenuto nascosto.”

Biglietto firmato ‘Sua Altezza Reale’: è polemica

Ma a rendere la situazione ancora più delicata, secondo alcuni rumors, ci sarebbe anche la questione dei titoli nobiliari. La polemica si è accesa dopo che un’amica di Meghan, Jamie Kern Lima, ha condiviso la foto di un cesto regalo con questo biglietto: “Con i complimenti di SAR (Sua Altezza Reale) La Duchessa di Sussex”. Ora, sebbene non siano state approvate leggi o firmati documenti ufficiali che ne vietino espressamente l’uso, l’accordo tra Harry, Meghan e la famiglia prevedeva che rinunciassero all’utilizzo del termine "Sua Altezza Reale" dopo aver abbandonato i loro doveri ufficiali ed essere volati negli Stati Uniti. Insomma, i Sussex non hanno mai perso formalmente i loro titoli, né per decisione della regina Elisabetta II né di re Carlo, ma non potrebbero usarli. E negli ambienti reali, si sa, la forma è anche sostanza. Qualcuno sostiene però che l’immagine condivisa dall’amica sia stata scattata prima del lancio del brand della Duchessa e che quest’ultima si firmi così solo nella corrispondenza privata con gli amici più stretti.

Una trovata pubblicitaria?

Nonostante tutto, pare che Meghan continui a inviare regali ai parenti del marito. Non dobbiamo però dimenticare che l’attrice ha appena lanciato ‘As Ever’ il suo marchio di lifestyle. Inizialmente presentato nel 2024 con il nome "American Riviera Orchard", il marchio è stato successivamente rinominato. La prima collezione appena uscita comprende: confettura di lamponi, miele di fiori selvatici, tre tipi di tè, mix per crêpes e biscotti e decorazioni floreali commestibili. Sarà un vero gesto di pace oppure una trovata di marketing? Lo scopriremo presto.