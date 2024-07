Partita del Cuore 2024: formazioni e orario tv di stasera. L’Aquila, giocano politici e cantanti

L’attesa è quasi terminata, tutto pronto all’Aquila per la Partita del Cuore 2024, in programma questa sera martedì 16 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia dell'Aquila in Abruzzo. La 33esima edizione della manifestazione vedrà sfidarsi cantanti e politici in nome della solidarietà. In questa occasione i proventi della serata saranno destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il match sarà preceduto da uno show in campo condotto da Filippo Lucci con le esibizioni di diversi protagonisti della musica italiana: da Crytical a Felicity Lucchesi, da Niveo a Virginio. Oltre 6mila i biglietti venduti per la sfida. La direzione artistica dell’evento è a cura di Leonardo De Amicis.

I protagonisti della Nazionale Cantanti sono: Enrico Ruggeri (capitano), Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Moreno il Biondo, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Aka 7even, Rove e Antonio Orefice (del cast della serie "Mare fuori"). In panchina per la Nazionale Cantanti ci sarà Al Bano.

La Nazionale della Politica scenderà in campo capitanata dal Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana, Alberto Baracchini sottosegretario all'editoria, Anna Ascani vicepresidente della Camera dei Deputati, Elly Schlein segretaria del Pd, Giancarlo Giorgetti ministro dell'economia e delle finanze, Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle, Licia Ronzulli vicepresidente del Senato, Matteo Renzi senatore della Repubblica. In panchina: Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa.

Per chi non potrà essere in presenza a supportare, mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 21:30, in prima serata su Rai1 sarà possibile rivivere in differita tutte le emozioni della 33ma edizione di questo appuntamento, con la conduzione di Eleonora Daniele con ospiti Al Bano, Riccardo Cocciante, Rita Pavone, Paolo Vallesi, Edoardo Bennato, Simone Cristicchi e Amara. In contemporanea alla partita in onda su Rai1 e in simultanea ci sarà anche l’appassionante radiocronaca di Rai Radio1 con Francesco Repice, Marcella Sullo e Chiara Carcano.

La telecronaca della Partita del Cuore, con il supporto di Rai Sport, è affidata alla prima voce della Nazionale Alberto Rimedio. A bordo campo, per le dichiarazioni a caldo dalle due panchine, un’inviata dalle molteplici sembianze, merito del suo talento e imitazioni note al grande pubblico: Francesca Manzini. A Laura Barth invece è assegnata la postazione Svar Corner per gli highlights degli “svarioni” più divertenti durante la partita; alla voce di Alessandra Tripoli invece sono affidati i commenti social del pubblico da casa attraverso una social room. La regia è di Angelo Carosi.

Ufficializzata la terna arbitrale designata dall’AIA per la 33esima edizione della Partita del Cuore:

AE: Gabriele Scatena della sez. di Avezzano

AA1: Dei Giudici Pietro sez. Latina

AA2: Margani Damiano sez. Latina

È già attivo, intanto, e lo sarà fino alla messa in onda su Rai1, mercoledì 17 luglio, il numero solidale 45585 dedicato al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa 3 mila famiglie che da tutta Italia, e da oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungono ogni anno la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio. L’incasso dello stadio sarà invece condiviso con il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e i suoi piccoli pazienti.