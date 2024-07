Partita del Cuore, cantanti contro politici: chi gioca e dove vederla

Si gioca domani, martedì 16 luglio, la Partita del cuore 2024. La sfida allo stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia de L'Aquila vedrà schierate l'una contro l'altra la Nazionale Cantanti contro la Nazionale della Politica.

"L'obiettivo è promuovere il progetto Accoglienza dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per le famiglie dei piccoli pazienti, attraverso il numero 45585 dedicato a questa iniziativa benefica, con parte dei proventi dell'incasso della serata devoluti anche al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila per l'acquisto di un macchinario" spiegano Jacopo Morrone della Lega e Marco Furfaro del Pd, rivali in Parlamento " ma uniti in questa iniziativa sportiva che auspichiamo possa sostenere concretamente la realizzazione degli scopi benefici che si propone. A questo proposito, intendiamo ringraziare anche la “storica” Nazionale Italiana Parlamentari che ha condiviso e appoggiato questo evento pensato per aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie".

Chi scende in campo? Il capitano della Nazionale della Politica sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ci sarà anche, immancabile, l'ex calciatore e oggi sindaco di Verona Damiano Tommasi. Con lui giocheranno Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Conte, Elly Schlein. In panchina Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa.

Nella Nazionale Cantanti in panchina mister Al Bano, in campo il presidente e capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even. Condurrà la serata Eleonora Daniele.

La Partita del Cuore sarà trasmessa da Raiuno in prima serata mercoledì 17 luglio alle 21.25.