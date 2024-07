Schlein abbraccia Renzi, potere del calcio. Le foto simbolo della Partita del cuore

L’Aquila, 17 luglio 2024 – Elly Schlein abbraccia Matteo Renzi. Il calcio arriva laddove la politica non può (e non vuole). La segretaria del Pd e il fondatore di Italia Viva, ex leader del Partito Democatico, vanno poco d’accordo in Parlamento, ma in campo, sembrano aver un ottimo feeling. Lo testimoniano le foto scattate ieri sera allo stadio Gran Sasso d'Italia dell’Aquila che ospitava la Partita del cuore tra la nazionale Politici e la nazionale Cantanti (in onda stasera alle 21.30 su Rai Uno). Evento benefico per raccogliere fonti a favore degli ospedali pediatrici. Elly e Matteo, stessa casacca blu, stessa parte del campo. Lei con un passato da buona giocatrice come ala destra.

PARTITA DEL CUORE TRA LA NAZIONALE CANTANTI E LA NAZIONALE POLITICI

Con loro c’erano anche Licia Ronzulli, Angelo Bonelli, Chiara Braga, Alessandro Cattaneo, Giuseppe Conte, Marco Furfaro, Maria Grazia di Maggio, Leonardo Donno, Nicola Fratoianni (che ci ha rimesso un ginocchio), Ettore Licheri, Maurizio Lupi, Luigi Marattin, Jacopo Morrone, Giorgio Mulè, Andrea Pellicini, Laura Ravetto, Matteo Richetti. Insomma tutto l’arco parlamentare riunito nella stessa squadra, capitanata dal presidente della Camera Luciano Fontana e ‘allenata’ dal presidente del Senato Ignazio la Russa insieme a Pier Ferdinando Casini.

La nazionale Politici allo stadio Gran Sasso dell'Aquila (Dire)

Dall’altra parte Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even, capitanati da Enrico Ruggeri, sotto la guida di mister Al Bano. L’hanno spuntata i politici ai calci di Rigore, con tiro dal dischetto decisivo di Beppe Conte. Ma come si dice in questi casi, ha vinto la solidarietà.

Il presidente del Senato e Ignazio La Russa e Pier Ferdinando Casini allenatori dei Politici (Ansa)

"È il magico potere del pallone – ha commentato Matteo Renzi, rilanciando le foto della serata”. “Lo sport unisce e cura!” gli fa eco la vicepresidente della Camera Elisa Ascani (Pd). Sulla panchina della nazionale Politici Ignazio La Russa, che scherza sul suo doppio ruolo: “Come presidente del Senato cerco sempre di tenere l'equilibrio tra maggioranza e opposizione. Qui non faccio fatica, giocano tutti nella stessa squadra, collaborano”.

Schlein in azione (Ansa)

Politici in campo. La Russa ct, "io come Oronzo Canà"