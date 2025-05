Salone del libro al via. Benini: "La cultura né di destra né di sinistra"

"La cultura non è né di destra né di sinistra, la cultura è fatta di parola." Le parole sono preziose, leggere, precise e cercano di raccontare un presente in movimento e noi a tutto questo diamo spazio. Diamo soprattutto spazio all’incontro anche tra punti di vista diversi. Il Salone per sua natura offre la parola a tutti". Così Annalena Benini, direttrice del Salone del libro, alla vigilia della 37ª edizione, al via oggi. Tra gli eventi, anche il dialogo tra il cardinale Zuppi e Ligabue e l’arrivo di Gisèle Pelicot.