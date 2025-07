“Il dipendente“ trent’anni dopo. Il ritorno di Nata

Sono passati trent’anni. Era il 1995 e si viveva in modo diverso, soprattutto il mondo del lavoro era un altro: niente smartphone, niente internet, niente mail in arrivo a mezzanotte a cui rispondere entro un minuto. Eppure, in quell’epoca pre-digitale, Sebastiano Nata aveva già capito tutto: il potere seduce, il lavoro consuma e l’ambizione, se cieca, può diventare una prigione. Oggi, a trent’anni dalla pubblicazione, Il dipendente (Feltrinelli) è tornato in libreria. Nata, ospite del nostro vodcast “Il Piacere della Lettura”, ne ha parlato con lucidità, ironia e un filo di malinconia. Il protagonista, Michele Garbo, è un giovane manager in caduta libera, invischiato in un’ossessione per la carriera che cancella tutto il resto: affetti, tempo, identità. È un uomo che ha creduto nel mito del successo e si è ritrovato dipendente – non solo di un’azienda. Dipendente dal giudizio del capo, dai criteri di performance, da un’idea tossica di sé. La voce di Nata, durante l’intervista, è calma e netta. Oggi è anche peggio, dice: "Siamo sempre sotto i riflettori, non esistono più margini di libertà, neppure in missione. Se ti arriva un messaggio, devi rispondere. Subito. È la performance continua".

E se il contesto storico è cambiato (nel 1995 c’erano Mani Pulite e la guerra in Bosnia, non Gaza o l’Ucraina), le dinamiche di potere restano. Così come l’illusione che salire la scala gerarchica equivalga a contare qualcosa. Michele Garbo non comanda nessuno, ma si sente un manager. E si comporta come tale: cerca di mostrarsi vincente, nasconde la fragilità e implode. "Dietro i vetri specchiati degli uffici, ci sono spesso inferni individuali", dice Nata. Ma Il dipendente non è solo un romanzo sul lavoro. È una riflessione più ampia sulla dipendenza emotiva da un modello di vita, da un ideale di potere maschile, da una narrazione tossica del successo.

Giulia Carla De Carlo