Piccole meschinità in famiglia. Simenon indaga nella “normalità"

La narrativa di Simenon riesce ogni volta a coinvolgerci in un nuovo campo di impeccabile sviluppo narrativo. E questo avviene anche in un romanzo – La morte di Auguste (Adelphi) – datato dall’autore 1966 e apparso la prima volta in Francia quello stesso anno. Il personaggio attorno a cui ruota la vicenda è Auguste, come da titolo, un anziano oste che muore colpito da ictus nel pieno della sua attività. Venuto dall’Alvernia, gestisce dapprima un modesto bistrot, luogo d’incontro di lavoratori per spuntini o piccole bevute, ma lui riesce a farlo diventare un vero ristorante e da una iniziale clientela di modesto livello sociale, lo porta a essere un locale piuttosto rinomato. Lavora con lui il figlio Antoine. Ma alla morte di Auguste, la situazione non si sviluppa attorno al dolore e al rimpianto per la perdita, come sarebbe normale aspettarsi, quanto sulla successione, nei termini economici della cosa, nella quale vengono a sentirsi fortemente assorbiti ben più dello stesso Antoine – che è comunque, dei tre, il più lineare nei comportamenti – i suoi due fratelli, che sono tipi ben diversi, per carattere e condizione sociale, e che nulla hanno avuto mai a che fare con l’attività del povero Auguste. Uno è il maggiore, Ferdinand, ed è un giudice istruttore, tanto che tutti, anche in famiglia, lo chiamano “il giudice”. L’altro, Bernard, è invece il più dissoluto e approssimativo, oltre tutto sempre in cerca di soldi e bicchieri da svuotare. E a tutto questo concorrono, con le varie modalità di partecipazione – collaborativa o insinuante – le rispettive consorti.

Siamo in una famosa zona storica di Parigi, quella delle Halles, dove i figli di Auguste erano cresciuti, una zona che poi non ci sarà più, risucchiata dal cammino non sempre felice della storia, che spesso si lascia alle spalle memorie e ambienti che magari ne avevano definito una parte rilevante della fisionomia. Siamo dunque in un’epoca rispetto a noi ormai lontana, ma non così remote sono certo le psicologie e le tensioni dei personaggi, e dunque la loro “normale” mediocrità. E con la sua arte, formidabile nel ritrarre la realtà umana, nella quotidianità degli atti e degli ambienti, Simenon ci porta a visitarla, giocando più su minime circostanze concrete, poveri attriti tra i personaggi, che sull’azione del racconto, sulla conclusione della vicenda stessa, riguardante ciò che era rimasto del patrimonio del defunto oste.

Maurizio Cucchi